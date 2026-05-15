Atlante va por un portero de los cuatro grandes para su regreso a la Liga MX

El Torneo Apertura 2026 marca el regreso del Atlante a la Liga MX luego de varios años en la gris Liga de Expansión, que no otorga ascenso deportivo. Para su primer certamen, los Potros buscan a un portero que actualmente forma parte de uno de los cuatro grandes del balompié mexicano.

El cuadro que vuelve a ser capitalino necesita un arquero confiable, por lo que irían por los servicios de Andrés Gudiño, elemento del Cruz Azul desde 2022 y quien no tiene mucha regularidad. Tuvo un breve periodo de titularidad con la lesión de Kevin Mier.

El guardameta colombiano se rompió la tibia, quedando fuera muchos meses, pero en marzo Mier regresó a las canchas y Gudiño a la banca de La Máquina. Con 29 años de edad el mexicano estaría ante una de las mejores oportunidades de su carrera; ser titular en un histórico de la Liga MX.

Andrés Gudiño jugó 25 partidos en la temporada con el Cruz Azul. De los 17 juegos del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX disputó 13, todos como titular. Estuvo en 1530 minutos posibles de juego en la fase de calificación.

Atlante regresa a la Liga MX

El Atlante ha formado parte de la Liga de Expansión desde que la misma sustituyó al Ascenso MX en el 2020. Los azulgranas jugaban en la liga de plata desde el Torneo Apertura 2014.

El Equipo del Pueblo dejó de formar parte de la Liga MX en el Clausura 2014, certamen en el que descendió de categoría tras quedar en el último lugar en la tabla de cocientes en el periodo 2013-2014.

El Atlante es el equipo más exitoso en la historia de la Liga de Expansión con tres títulos, los cuales consiguió en los Torneos Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

Además de los tres trofeos que ha ganado en la Liga de Expansión, el Atlante también se coronó en el Campeón de Campeones en esa categoría en la Temporada 2021-2022, luego de que superó por pizarra de 3-2 al Atlético Morelia.

Perdió las finales del Campeón de Campeones del 2022-2023 y 2023-2024 a manos de Deportivo Tapatío y Cancún. En el Clausura 2014, los azulgranas acabaron penúltimos de la clasificación con 18 unidades.

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