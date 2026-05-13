Chivas deja ir la victoria dos veces ante Cruz Azul y el finalista de la Liga MX se define en Guadalajara

Una acción del Cruz Azul vs Chivas, semifinal de ida del Cl 2026 de la Liga MX

En un juego de ida y vuelta en el campo del Estadio Azteca, el Cruz Azul vino de atrás dos veces para rescatar un valioso empate 2-2 ante Chivas en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Con goles de Santiago Sandoval y de Ángel Sepúlveda el Guadalajara estuvo en ventaja, pero Carlos Rodríguez y Christian Ebere igualaron los cartones, dándole a La Máquina margen de maniobra de cara al duelo de vuelta en La Perla Tapatía.

¡El primer gol del partido fue para las @Chivas! ❤️🤍



Tercer gol de Santi Sandoval en esta Liguilla. 🐐#LaFiestaDeLaAfición✨ | #SFCAZCHI | #SFIDA pic.twitter.com/kY5ypOBKB7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 14, 2026

Chivas tiene mejor posición en la tabla, por lo que la serie cierra en el Estadio Jalisco el próximo sábado y con el empate en el marcador global están en la gran final del futbol mexicano. Del otro lado, el Cruz Azul debe ganar por un gol y no recibir si quiere pelear por el título.

En el primer tiempo los equipos se fueron cada uno con una anotación, pero pudieron ser más. La visita abrió el marcador al 29′ gracias a Santiago Sandoval, quien luego de hacer dos goles en los cuartos de final ante Tigres sigue encendido.

¡Qué clase la de Charly Rodríguez! 😤



Golazo del mediocampista de La Máquina bombeando al arquero rival. 🚂💙#LaFiestaDeLaAfición✨ | #SFCAZCHI | #SFIDA pic.twitter.com/m6aBuOp2EG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 14, 2026

El juvenil elemento rojiblanco estuvo muy atento para capitalizar un grave error de Kevin Mier. El portero del Cruz Azul detuvo un disparo sin nada de peligro por parte de Ricardo Marín, pero en uno de los peores osos del año escupió el esférico dentro del área y Sandoval aprovechó.

Cruz Azul se mete al juego con golazo de Charly Rodríguez

Tan solo ocho minutos le duró la ventaja al Club Deportivo Guadalajara. El mediocampista Charly Rodríguez despertó al Estadio Azteca con un golazo. Llegando de segunda línea, luego de un pique de más de 30 metros, el capitán celeste picó el esférico ante la mirada estática del guardameta Óscar Whalley.

La segunda parte no bajó el ritmo. Chivas volvió a obtener la superioridad en el marcador gracias a la ley del ex, luego de un buen cabezazo de Ángel Baltazar Sepúlveda, exCruz Azul. Sin embargo, como pasó antes, los pupilos de Gabriel Milito no supieron manejar el resultado y casi de inmediato llegó la igualdad celeste.

Una polémica acción al filo del área fue señalada como penalti en favor de Cruz Azul. Una falta sobre el nigeriano Christian Ebere fue revisada por el VAR. El propio delantero africano fue quien anotó desde los 12 pasos.

Aquí les dejo el segundo tanto del @CruzAzul. 💙🚂



🌍 Ebere es el tercer africano que anota en Semifinales:

Biyik con América a Necaxa en 1995-1996

Djaniny con Santos a Chivas en Clausura 201



Info: @osigs #LaFiestaDeLaAfición✨ | #SFCAZCHI | #SFIDA | #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/18GV1egpbC — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 14, 2026

Aunque en general el Guadalajara fue mejor, el conjunto cementero cerró fuerte el duelo. Llenaron de centros el área rojiblanco, esperando anotar un gol que le diera la ventaja en las semifinales, tomando en cuenta que el empate beneficia a los tapatíos.

No todo fue favorable para el equipo de Joel Huiqui, pues en la parte complementaria se lesionó el mediocampista José Paradela. No se sabe la gravedad de esta afectación, pero se sumó a las bajas de Jorge Rodarte y Gabriel Fernández, quienes no pudieron ver acción en el césped del Banorte.

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