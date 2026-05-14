“Nadie nos puede ganar en México”, Erik Lira

La Selección Mexicana ya arrancó la última concentración de cara a la Copa del Mundo 2026. Los jugadores sueñan con hacer el mejor Mundial posible, como lo comentó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el mediocampista Erik Lira, quien aseguró que ninguna escuadra puede venir y vencer al Tricolor en su casa.

“Estamos en preparación del mejor Mundial en la historia de nuestro país”, dijo el canterano de los Pumas de la UNAM en conferencia de prensa. “No habrá mejor Mundial. Estamos capacitados y en México nadie nos va a venir a ganar, estoy seguro. La exigencia es a tope, el ponerse esta playera todo los días es muchísima responsabilidad y todos los que nos la vamos a poner en el Mundial estamos listos para ese gran reto”, agregó.

El Dato: La lista con los 26 jugadores finales para la Copa del Mundo 2026 se entrega el 1 de junio, a 10 días del debut en el torneo ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Para el hoy jugador del Cruz Azul la emoción a 30 días de la Copa del Mundo de Norteamérica es clara: “Es en nuestro país, no hay mejor motivación que esa”. Lira, de 26 años de edad, reconoció que jugar en este torneo y vestir la casaca tricolor es un sueño cumplido. En México, Estados Unidos y Canadá vivirá su primer certamen de esta índole.

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“La verdad siempre lo soñé. Me veía con la playera de la selección. Me imaginaba que podía pasar, volteo y digo que todo ha valido la pena. No estar en fiestas con la familia, está valiendo la pena, estoy en proceso de jugar. El 11 de junio, a los que les toque estar en la cancha, daremos el mayor esfuerzo, levantaremos la mano, daremos el salto”, reiteró.

Erik Lira fue uno de los 12 jugadores de la Liga MX en ser llamado a la concentración de la Selección Mexicana, privándolo de estar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 con los cementeros. A pesar de ser uno de los pocos considerados en este primer llamado, el mediocampista celeste no se confía, pues no siente que su espacio en la convocatoria final esté asegurado.

104 partidos se disputarán entre las tres sedes del Mundial 2026

“Esa lista es la que tenía que sacar Javier (Aguirre). Yo en lo personal no me siento seguro en el Mundial hasta estar el 11 de junio con la playera bien puesta cantando el himno con mis compañeros. Vivimos día a día al máximo para poder estar al 100 por ciento a disposición de Javier (Aguirre)”, indicó.

El mediocampo es una de las zonas de la cancha en donde la Selección Mexicana tiene más elementos y talento con jugadores como Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y más, pero la competencia interna, considera Lira, es clave para dar su máximo esfuerzo, ya que al final del día el que toma la decisión respecto a las alineaciones es El Vasco Aguirre.

“La verdad es algo que no me compete a mí, los jugadores tratamos de dar lo máximo, el entrenador decide, no hay punto medio. Edson es un tipazo, si es una competencia ni él ni yo lo pensamos, soy de equipo, donde me necesiten, me voy a poner la playera y listo, donde me toque, daré mi máximo esfuerzo, lo que me queda es entrenar, levantar la mano y estar listo”, dijo el mediocampista.

El elemento de La Máquina ha estado como uno de los titulares en el Tricolor en los últimos duelos por la lesión de Edson Álvarez, pero la lucha por el puesto es sana, además que dejó en claro que lo importante es el equipo, no tanto la persona que esté en la cancha.

El surgido de Pumas sabe que la Copa del Mundo es una gran oportunidad para dar el salto al futbol de Europa. Si bien la posibilidad existe, Erik Lira prefiere seguir enfocado en trabajar para la Selección y el Cruz Azul, a quien agradeció por ayudarlo a estar ante las puertas de su primera experiencia mundialista.

“Sí, no hay mejor vitrina que un Mundial, en currículum. Estoy enfocado en el día a día, tengo que estar en la lista final, no puedo pensar en Europa, soy jugador de equipo, si bien me toca estar aquí, es por Cruz Azul, a los jugadores, al cuerpo técnico, gracias a ellos, si estoy en el mundial, agradeceré a ellos, pensar en el mundial y después ver lo demás”, apuntó.

Otro jugador que habló en el CAR fue el delantero de los Pumas Guillermo Martínez, quien reveló que su llamado fue tan conmovedor que hubo lágrimas de felicidad en su familia, pues aunque nunca perdió la esperanza de estar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, no esperaba el llamado.

“Fue algo muy sorpresivo por todo lo vivido, estuve junto a mi familia, fue por medio de una llamada y al principio fue algo muy sorpresivo, cuando me dijeron lo de la lista me salieron las lágrimas”, dijo El Memote Martínez.

“Hubo momentos difíciles, donde tuve que aguantar y soportar, pero el resultado está aquí, no está nada cerrado y si Javier tuvo la confianza en mí hay que estar al servicio de la Selección”, añadió.

Los futbolistas convocados por el entrenador Javier Aguirre comenzarán a llegar al CAR, tal es el caso de Guillermo Ochoa, quien ayer aterrizó en la casa de concentración del Tricolor y estuvo bajo vigilancia de Javier Aguirre al igual Carlos Acevedo y Jesús Rangel.