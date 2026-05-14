PSG derrota al Lens y levanta su título 14

El mosquito celebra con uno de sus compañeros el triunfo de ayer.

El Paris Saint-Germain aseguró su título 14 de la liga francesa tras doblegar 2-0 a su perseguidor inmediato, Lens.

A los de Luis Enrique nada más les bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del futbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante del Lens con un partido por disputar.

El Dato: Ousmane Dembélé, del PSG, ganó el premio al jugador de la temporada de la Ligue 1 por segundo año consecutivo, pese a que las lesiones lo limitaron a nueve duelos.

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en el tiempo de descuento. El Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en su feudo del Stade Bollaert-Delelis.

“Sin duda esto fue difícil. Lens lo hizo muy bien esta temporada”, dijo Luis Enrique. “Creo que merecieron más esta noche, pero (el portero Matvei) Safonov estuvo increíble”, comentó el DT.

La liga francesa reprogramó el partido, originalmente previsto para el 11 de abril, para ayudar a las aspiraciones del PSG, vigente monarca, en la Liga de Campeones.

El PSG enfrentará al Arsenal, actual líder de la Liga Premier, en la final europea el 30 de mayo en Budapest.

Aunque Lens impugnó con firmeza el aplazamiento, el equipo del técnico Pierre Sage no tuvo voz en la decisión.

Lens también tiene una final a la vista: jugará contra Nize en la Copa de Francia el 22 de mayo. Sage dejó a sus dos mejores atacantes (Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin) en el banquillo ante el PSG hasta cumplida la hora de juego.

El PSG castigó un error rival cuando el atacante Ousmane Dembélé interceptó un pase impreciso del defensor Malang Sarr y habilitó a Kvaratskhelia.

Los parisinos aumentaron en el tiempo añadido por medio de Mbaye, el delantero de 18 años que empalmó con fuerza un pase de Désiré Doué que acabó en la red tras remecer primero el travesaño.

Lens pudo irse al descanso con el empate, pero el delantero Wesley Saïd calculó mal un cabezazo a quemarropa y luego remató directo al portero Matvei Safonov en el tiempo añadido de la primera parte.

El guardameta repelió otro disparo de Abdallah Sima al inicio del segundo tiempo, cuando el atacante quedó perfilado en soledad. Después estrelló otrobalón en el poste tras recibir un pase de Thauvin a los 74’.

“Si mis rivales hubieran rematado un poco más a un lado u otro de mí, habría sido diferente”, indicó Safonov.

Saint-Maximin, ex del Club América), fue peligroso cuando ingresó en la segunda mitad, pero desaprovechó varias buenas situaciones al intentar en exceso colocarse en la posición perfecta para rematar.

“Creamos muchas ocasiones y les impedimos jugar”, expresó Sage. Mis jugadores merecían al menos un empate esta noche. Su portero hizo un gran partido, pero fallamos muchas oportunidades. Ellos tuvieron dos ocasiones y marcaron”.

El último equipo que impidió que el PSG obtuviera el título de la Ligue 1 fue Lille en 2021. Esta temporada fue más reñida que la anterior; sin embargo, aseguró el campeonato con seis partidos por jugar.

En el otro partido de la jornada, el Racing de Estrasburgo superó a domicilio 2-1 a Brest en un encuentro que también fue reprogramado por la participación de Les Bleus et Blancen en la Conference League de la UEFA, torneo en el que fue eliminado la semana pasada en la semifinales.