El City cierra brecha por la Premier

Futbolistas del Manchester festejan uno de los tres goles de ayer.

La lucha por el título de la Liga Premier aún no ha terminado.

El Manchester City recortó a dos puntos la ventaja del Arsenal en lo más alto de la clasificación tras vencer 3-0 a Crystal Palace en el Etihad Stadium.

Con dos jornadas por disputarse, esto significa que el Arsenal tendrá que esperar al menos otra semana para conseguir el campeonato de Inglaterra.

El equipo de Mikel Arteta enfrenta el lunes al ya descendido Burnley, y una victoria dejaría al City obligado a derrotar a Bournemouth 24 horas después para llevar la pelea por el título hasta la última jornada de la temporada.

“Hemos visto que pueden pasar muchas cosas en el último día. Lo he vivido muchas veces cuando el partido no sale como quieres, así que sólo tenemos que seguir empujando”, dijo Phil Foden.

Primero, el City disputará la final de la Copa FA contra Chelsea, y Pep Guardiola pareció tener en mente el duelo en Wembley al realizar seis cambios en su equipo. Pero incluso sin Erling Haaland, Rayan Cherki y Jeremy Doku en su once inicial, los Citizens ganaron con comodidad.

Foden, en una inusual titularidad en los últimos meses, brindó asistencias en los dos goles del City en la primera mitad.

Su pase de taco abrió el espacio para que Semenyo abriera el marcador a los 32 minutos, y ocho después habilitó a Omar Marmoush para el segundo del City.

La magnitud del triunfo del Manchester City aún podría ser significativa, ya que lo colocó uno por delante del Arsenal en la diferencia de goles.