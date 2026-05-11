¡TODO LISTO! La Liga MX confirma las fechas y horarios para la Liguilla del Clausura 2026

Se definieron los horarios para las semifinales de la liguilla.

La Liga MX ya conoce a los cuatro equipos que disputarán las semifinales del Clausura 2026 y tres de ellos no llegaban a este instancia desde hace más de dos años, así que todos tienen hambre de llevarse el título y tendremos encuentros que prometen muchas emociones en los dos compromisos.

En esta instancia, el Cruz Azul se medirá a las Chivas y del otro lado de la llave los Pumas de Efraín Juárez se verán las caras con el Pachuca para definir al otro finalista del certamen local.

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Estos son los horarios para las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026

La Liga MX confirmó este lunes 11 de mayo las fechas y horarios para las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. Los encuentros de ida se van a llevar a cabo en miércoles y jueves, mientras que los de vuelta serán el sábado y domingo de esta semana.

IDA: Cruz Azul vs Chivas

Hora: 20:00

Fecha: miércoles 13 de mayo

Estadio: Azteca

VUELTA: Chivas vs Cruz Azul

Hora: 19:07

Fecha: sábado 16 de mayo

Estadio: Jalisco

IDA: Pachuca vs Pumas

Hora: 19:00

Fecha: jueves 14 de mayo

Estadio: Hidalgo

VUELTA: Pumas vs Pachuca

Hora: 19:00

Fecha: domingo 17 de mayo

Estadio: Olímpico Universitario

Chivas no podrá jugar en el Estadio AKRON porque tendrán que entregarle el recinto a la FIFA esta semana de cara al Mundial 2026, es por eso que el encuentro de vuelta será en el Jalisco.

Cruz Azul, el único equipo que repite en las semifinales de la Liga MX

Tras darse a conocer los cuatro equipos que participarán en las semifinales de la Liga MX, se oficializó que el Cruz Azul es el único club del futbol mexicano que repite en la antesala de la gran final del futbol mexicano.

En la campaña pasada la Máquina se enfrentó a los Tigres en esta instancia, lamentablemente cayeron eliminados a manos de los universitarios y quedaron a un paso de meterse a la gran final del torneo local

Por su parte, Pumas, Pachuca y Chivas no llegaban a las semifinales desde hace más de dos años, el que más tiempo acumulaba sin clasificar a esta fase eran los Tuzos, pues la última vez que lo hicieron fue en el 2023 cuando salieron campeones ante el Toluca.

DCO