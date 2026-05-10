¿Por qué le anularon el tercer gol al América con el que Erick Sánchez le daba el empate ante Pumas?

Un fuera de lugar fue el motivo por el que el gol de Erick Sánchez contra Pumas fue anulado. De haber valido, el tanto del mediocampista del América hubiera significado el empate 3-3 de las Águilas en la recta final del primer tiempo en Ciudad Universitaria en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026.
El Chiquito marcó de cabeza en un tiro de esquina ejecutado por Miguel Vázquez, pero la diana fue invalidada por fuera de lugar, con lo que la primera mitad en el Estadio Olímpico Universitario concluyó 3-2 en favor de los felinos, para tranquilidad de Efraín Juárez y compañía.
EVG
TE RECOMENDAMOS:
Liga MX