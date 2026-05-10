Pumas se queda sin un hombre clave de Efraín Juárez y comienza el nerviosismo en CU

Pumas sufrió una importante baja en el primer tiempo de la vuelta de cuartos de final ante América.

Luis Pérez, auxiliar técnico de Efraín Juárez, fue expulsado en el primer tiempo del Pumas vs América correspondiente a los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo con sede en Ciudad Universitaria.

El exfutbolista recibió el cartón rojo después de reclamos al árbitro César Ramos, en un momento en el que los del Pedregal sentían la presión del América. El juego iba 3-1 a favor de los auriazules al momento de la expulsión.

35' | Tarjeta roja para Luis Pérez, auxiliar de Efraín Juárez. 🟥

Pumas no puede caer en el juego del América. pic.twitter.com/xoYkcknwnn — Desde el Pebetero (@desdeelpebetero) May 11, 2026

César Ramos cruzó media cancha para mostrarle el cartón rojo a Luis Pérez. Inmediatamente después, Alejandro Zendejas anotó un gol de penalti para el segundo gol de las Águilas, con lo que el marcador se puso 3-2 para los Pumas.

¿Desde cuándo Luis Pérez es auxiliar de Efraín Juárez?

Luis Pérez es auxiliar de Efraín Álvarez desde agosto del 2024, cuando se incorporó al cuerpo técnico del exseleccionado nacional para asumir el reto del Atlético Nacional de Medellín en Colombia.

EVG