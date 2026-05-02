Este es el impresionante sueldo que tiene Efraín Juárez con los Pumas ¡UNA MILLONADA!

Efraín Juárez logró darle una mejor cara a los Pumas en este Clausura 2026 al quedarse con el primer lugar de la tabla general después de disputar las 17 jornadas del torneo regular. El técnico mexicano convirtió a los auriazules en un serio candidato al título.

Gracias a estos resultados, es que los Pumas volvieron a la liguilla del futbol mexicano después de dos torneos sin participar en la fase final, es por eso que entre la afición surge la duda de la remuneración económica que recibe Efraín Juárez por ser el entrenador de los Universitarios.

Efraín Juárez aparece como el D.T. del mes de abril de la @LigaBBVAMX, después de terminar como líder del certamen.



¡Grande, Míster! 🫡 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/G4ww64thIH — PUMAS (@PumasMX) May 2, 2026

Este es el sueldo que tiene Efraín Juárez como entrenador de los Pumas

Efraín Juárez se podría considerar uno de los mejores técnicos mexicanos del momento por sus actuaciones con los Pumas, pues junto con Joel Huiqui, son los únicos dos entrenadores de nuestro país que estarán en la liguilla.

Con información de TV Azteca, Efraín Juárez tiene un sueldo como estratega de los Universitarios que ronda los 1.7 millones de dólares por temporada, que son alrededor de 30 millones de pesos mexicanos por torneo.

Con esta remuneración económica, la directiva de los Pumas confirma que tienen un proyecto a largo plazo con Efraín Juárez, quien ya lleva tres torneos con los auriazules y en este Clausura 2026 el trabajo del mexicano ya está dando frutos en la escuadra del Pedregal.

Increíble lo que ha hecho Efraín Juárez con Pumas y su afición.



Con el torneo terminado, su equipo puede ser líder.



Aguantó críticas, malos momentos y supo reponerse, tirando frases facheras y filosóficas cada que le ponen un micrófono.



Hoy así dirigió el Goya. pic.twitter.com/8szzeJTvL0 — TheRealDaca (@Oscar_DaCa) April 26, 2026

¿El sueldo de Efraín Juárez se iguala con el de los entrenadores en Europa?

Al revelar el sueldo de Efraín Juárez, podemos confirmar que está entre los mejores pagados. Con información de Héctor Huerta, Gabriel Milito, el estratega de las Chivas percibe un sueldo que ronda los 2 millones de dólares anuales, estando un escalón por encima de Efraín Juárez.

Sin embargo, comparando lo que recibe el técnico mexicano con los grandes entrenadores del futbol de Europa, la diferencia es abismal, el claro ejemplo es Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City percibe un sueldo cerca de 25 millones de libras anuales, lo que equivale a casi 30 millones de euros.

Este sueldo marca la diferencia en la brecha salarial que hay entre los entrenadores de la élite y los que trabajan en la Liga MX, sin embargo lo que le falta a los equipos del futbol mexicano es darle continuidad a los proyectos con sus técnicos.

DCO