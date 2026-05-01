Pumas presenta su película “Puma desde la Cuna”; conoce los detalles de cuándo y dónde verla

El Club Universidad Nacional presentó su nueva película “Puma desde la Cuna”, que estará disponible en cines y que muestra el día a día en Cantera en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un torneo que fue histórico para la institución.

“PUMAS, MÁS QUE UN EQUIPO, UN ESTILO DE VIDA. ¿Qué hay detrás de cada rugido? “Puma desde la Cuna” es un viaje al corazón de Cantera. Acompañamos a nuestros protagonistas en su día a día para entender que la garra se construye en cada detalle, en cada entrenamiento y en cada sueño por alcanzar", dice el equipo en un mensaje en redes.

PUMAS, MÁS QUE UN EQUIPO, UN ESTILO DE VIDA. ✨⚽



¿Qué hay detrás de cada rugido? “Puma desde la Cuna” es un viaje al corazón de Cantera. Acompañamos a nuestros protagonistas en su día a día para entender que la garra se construye en cada detalle, en cada entrenamiento y en cada… pic.twitter.com/w1NZakheH8 — PUMAS (@PumasMX) May 1, 2026

La presentación de la película de Pumas estuvo a cargo del Dr. Luis Raúl González, presidente del Club Universidad Nacional, y Rafael Moctezuma Santana, productor de Guerreros Films.

El largometraje “nos abre las puertas a la intimidad de nuestras jugadoras, jugadores y canteranos. Descubre el sacrificio, la preparación y la vida cotidiana de quienes defienden nuestra garra día con día. Una historia que refleja lo que significa ser parte de esta institución”.

El filme de los Pumas se podrá ver próximamente en Cinépolis, aunque por el momento no se dio información sobre la fechas de estreno, pero se espera que se empiece a proyectar en mayo.

“Gracias a la colaboración entre el Club Universidad Nacional y Guerreros Films, pronto podrás vivir esta experiencia en las salas de cine en todo México. ¡Espérala, muy pronto! ¡Exclusivamente en Cinépolis!“, termina el mensaje.

Pumas presenta su película, “Puma desde la cuna”, la cual se proyectará en cines.



Trata sobre este torneo, el día a día y la metodología de trabajo. pic.twitter.com/wGDh2gh49f — Brian Sales (@Brian_BA9) May 1, 2026

La película presentará la metodología de trabajo de Efraín Juárez y su cuerpo técnico en el día a día en Cantera durante el Torneo Clausura 2026, que fue histórico para Pumas, pues se logró el récord de mayor número de puntos con 36 en un certamen corto de 17 jornadas.

Este semestre el Club Universidad terminó como líder general, siendo uno de los equipos contendientes al título. Este hito fue gracias a la intervención de figuras como Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Robert Morales.

Pumas no era líder de la Liga MX desde hace más de una década

Pumas fue subcampeón en el Apertura 2015, el torneo más reciente de la Liga MX en el que había finalizado la fase regular del campeonato como líder, lo cual logró casi 11 años después con su primer lugar en el Clausura 2026.

Los auriazules llegaron a la final del Apertura 2015 después de que en esa campaña culminaron en lo más alto de la clasificación con una cosecha de 35 unidades, un punto menos del que obtuvieron en el Clausura 2026.

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