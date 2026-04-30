Pumas y América, por 8vo choque en Liguilla

Este fin de semana arrancan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El duelo más atractivo es entre Pumas y América. Por mejor posición en la tabla general, los universitarios cerrarán la llave el domingo 10 de mayo en el Olímpico.

El Clásico Capitalino se caracteriza por ser un encuentro de mucha adrenalina tanto dentro como fuera del terreno de juego. Al hablar de estadísticas, los de la UNAM no tienen muy buenos recuerdos, pues los azulcremas los han eliminado en cinco de siete enfrentamientos y en cuatro de dichas oportunidades salieron campeones de la Liga MX

Pumas hace mucho tiempo que no aparecía como favorito en un encuentro de este tipo, pero de la mano de Efraín Juárez y con un plantel comprometido entre estrellas y jóvenes, los del Pedregal quieren cosechar más historias de éxito y en una de esas eliminar a su más odiado rival y que su picada siga constante.

En el Verano 2002, Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018, son los cuatro torneos en los que los azulcremas han levantado el trofeo después de eliminar a los auriazules en alguna fase de la Fiesta Grande del balompié nacional.

Los universitarios llegan a este encuentro solamente con una derrota en el campeonato. En la Jornada 9, el pasado 3 de marzo, perdieron ante el Toluca y ese fue el único descalabro de los auriazules.

Precisamente contra el América fue uno de sus 10 triunfos, pues los seis duelos restantes terminaron igualados.

Ante los de Coapa el resultado terminó a favor de los pupilos de Efraín Juárez, pues ganaron por la mínima diferencia ante un América que no vive sus mejores momentos y constantemente se pide la silla de André Jardine en el banquillo.

Los, antes llamados, Canarios terminaron en el octavo lugar de la general y eso les dio la oportunidad de clasificarse y así poder enfrentar a los Pumas.

Con siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas, los Millonetas alcanzaron los 25 puntos y así se metieron a la Fiesta Grande. Hay que recordar que los de Coapa en una Liguilla siempre lucen diferentes y nunca se les puede dar por vencidos en la siguiente ronda.

Otro de los partidos atractivos de la llave de cuartos de final es entre Chivas y Tigres, el Rebaño Sagrado tiene en sus manos romper una mala racha sin campeonato.

Para los felinos podría ser el último encuentro de André-Pierre Gignac.

El Toluca recibe al Pachuca en la ida de la primera ronda y el Cruz Azul visita al Atlas. Los Diablos son bicampeones y La Máquina tiene de DT interino a Joel Huiqui