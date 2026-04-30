Arsenal llega a 13 partidos invicto en la UCL, tras empate en semis

Los partidos de ida de las semifinales llegaron a su fin tras el empate a un gol entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este resultado deja abierta la eliminatoria para definirse en la casa de los Gunners la siguiente semana y que amplía el invicto del equipo de Mikel Arteta a 13 compromisos en la actual campaña de la Champions League.

El compromiso fue muy parejo en la capital de España. Ambos clubes tuvieron oportunidades de peligro, pero fue gracias a dos penaltis como las dos instituciones encontraron su respectivo gol en el cotejo para que no exista ventaja en el marcador global para el compromiso de vuelta.

El Dato: LA ÚLTIMA VEZ que hubo un campeón invicto de la Champions League, fue en la Temporada 2023-2024 cuando el Real Madrid venció al Borussia Dortmund

Viktor Gyökeres recibió un empujón por la espalda entrando al área de los colchoneros, acción por la que el árbitro central marcó la pena máxima para los visitantes, que al minuto 17 abrieron el tablero ante el Atlético de Madrid gracias al gran cobro del delantero sueco para vencer a Jan Oblak en el primer tiempo.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Toluca pierde ante el LAFC y buscará remontar las semifinales de la Concacaf Champions Cup en casa

El equipo de Diego Pablo Simeone llegó a este encuentro con una mala racha de cuatro encuentros perdidos y sólo una victoria. Aunque en su casa no lograron sacar la ventaja sobre el Arsenal y en el próximo encuentro tendrán que visitar Londres en busca del boleto que los clasifique a la final.

En el arranque de la parte complementaria, el Atlético de Madrid adelantó líneas en busca del tanto del empate y una mano dentro del área de los Gunners le dio un penalti a los locales. Julián Araujo fue el encargado de vencer el marco de David Raya para emparejar los cartones en el cotejo.

10 victorias tiene el Arsenal en la temporada

La presión por parte de los colchoneros continuó durante 20 minutos más. Una de las jugadas más claras que tuvo el conjunto madrileño fue por parte de Antoine Griezmann, quien sacó un remate colocado al ángulo izquierdo de la portería del Arsenal, pero el balón se estrelló en el travesaño.

Una acción que recordarán los colchoneros en la serie será la de Ademola Lookman al minuto 73 de juego. El delantero nigeriano quedó solo frente a David Raya en el punto penal; sin embargo, el dorsal ‘22′ del Atlético de Madrid mandó la pelota a la posición del arquero español, perdiéndose el segundo tanto del encuentro para los locales.

34 Goles lleva el Atlético en la campaña

En un partido de semifinales de Champions League no puede faltar la polémica y, a diez minutos de cumplir el tiempo reglamentario, David Hancko pisó a Eberechi Eze dentro del área y el silbante marcó la pena máxima para los Gunners. Sin embargo, apareció el VAR y, tras la revisión en campo, el penalti fue anulado.

El Atlético de Madrid y el Arsenal se volverán a ver las caras el próximo martes 5 de mayo en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Emirates Stadium para definir al primer finalista de la Champions League.

El encuentro de vuelta en la capital de Inglaterra será de vida o muerte para ambas escuadras. En la historia de las dos instituciones, nunca han podido levantar la Orejona a pesar de que los colchoneros han disputado tres finales de la Liga de Campeones de la UEFA y los Gunners han disputado el título en una sola ocasión, que fue en la temporada 2005/2006 cuando cayeron a manos del Barcelona.