CR7 se pone a tres goles de Quiñones en Arabia Saudita

EL MOMENTO exacto en el que Cristiano Ronaldo cabecea el balón, ayer, para marcar el tanto de su equipo.

CRISTIANO RONALDO sigue en la búsqueda del récord de los 1000 goles y ayer el Al-Nassr se enfrentó al Al-Ahli. Encuentro en el que CR7 anotó en el segundo tiempo para abrir el marcador en el partido y lograr su tanto número 25 en la actual temporada de la Saudi Pro League.

Lo que no esperaba el astro portugués es el registro goleador que tiene Julián Quiñones, pues el mexicano marcó un doblete para quedarse con el primer puesto de la tabla de goleo al presumir 28 goles en 30 partidos de la actual campaña.

A falta de cuatro jornadas en la liga doméstica, el delantero mexicano es el favorito para llevarse el trofeo individual, lo que rectificaría su gran momento futbolístico que atraviesa a sólo un mes de iniciar la Copa del Mundo del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La jugada del gol de Cristiano Ronaldo fue a balón parado desde un tiro de esquina. Joao Félix fue el encargado de mandar la esférica al corazón del área, donde apareció el astro portugués y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica al segundo poste de la portería que defendía Edouard Mendy.

Del otro lado, Julián Quiñones para su primera anotación apareció solo dentro del área rival y sólo tuvo que empujar la esférica para ampliar la ventaja de su equipo en el cotejo. Mientras que su segundo tanto fue en el tiempo de compensación de la parte complementaria cuando el mexicano se barrió dentro de los 16,50 para alcanzar a conectar la de gajos y mandarla a guardar al fondo de la red.

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles en su carrera profesional y está a 30 anotaciones de llegar a los mil tantos para ser el primer futbolista en hacerlo en la historia de este deporte.

Quiñones y Ronaldo se verán las caras en la siguiente jornada del torneo local para seguir en la pelea por el liderato de goleo. Una victoria del Al-Nassr podría acercar aún más al equipo de CR7 al título, un trofeo que El Bicho no ha podido levantar desde que arribó a Arabia Saudita.