Pumas y América vuelven a chocar en cuartos de final tras 10 torneos

Los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 arrojaron uno de los encuentros más llamativos de todo el futbol mexicano. Los Pumas y el América se vuelven a ver las caras en estas instacias. La última ocasión que lo hicieron fue hace 10 temporadas y los auriazules se alzaron con la victoria de 3-1 en el marcador global.

Las llaves se ponen en marca el próximo sábado en Monterrey, donde los Tigres recibirá en el Volcán la visita de Chivas del Guadalajara, sublíder de la clasificación. Ese mismo día, pero más noche, el Cruz Azul visita la cancha del Jalisco para medir fuerzas ante el Atlas.

El Dato: Tigres visita hoy a Nashville SC en el arranque de semifinales de la Concacaf Champions Cup. Mañana, el Toluca se mete a la cancha de Los Ángeles FC.

La Liga MX reveló las fechas y horarios de la ronda de cuartos de final, que en esta ocasión se jugarán de un fin de semana a otro. La Fiesta Grande no comienza entre semana debido a las participaciones de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup, en la que ambos buscan la final.

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La serie entre Pumas y América se realizará en domingo. El 3 de mayo es el turno de los de Coapa de ser locales en el renovado Estadio Azteca, y el 10 de mayo en CU ambos definirán al último de los cuatro semifinalistas del campeonato.

El Toluca no tuvo un buen cierre de campeonato, lo que le costó bajar hasta la quinta posición de la clasificación. Los dirigidos por Antonio Mohamed se miden en la primera fase de la Fiesta Grande al Pachuca, que sin hacer mucho ruido terminó entre los primeros cuatro.

419 goles hubo en la fase regular del campeonatos

Cerrará como visitante contra el Pachuca, lo que complica sus aspiraciones del tricampeón de la Liga MX. Ambos encuentros se programaron para el 3 y 10 de mayo.

Los Pumas llegan a la Liguilla del Clausura 2026 en calidad de líderes. No acaban en lo más alto de la clasificación de la Liga MX desde hace poco más de una década, pues la ocasión más reciente había sido en el Apertura 2015, cuando terminaron subcampeones de la mano de Guillermo Vázquez en la dirección técnica.

Los auriazules derrotaron al América por la mínima diferencia en la fase regular del torneo. Lo hicieron en Ciudad Universitaria con un gol de penalti del paraguayo Robert Morales en la Jornada 12.

Chivas, que durante gran parte del torneo fue líder, acabó segundo después de que no pudo vencer a Xolos como local en la última fecha, resultado que se combinó con el triunfo de Pumas en Pachuca. Tigres, pese a su paso irregular, es el actual subcampeón del futbol mexicano, y en la Jornada 14 goleó 4-1 al Rebaño.

El Cruz Azul, que amarró el tercer lugar con su goleada sobre el Necaxa, evitó al bicampeón Toluca y enfrentará al Atlas, que selló su boleto a la Fiesta Grande después de su sorpresiva y tardía victoria sobre el América. La Máquina se impuso 2-0 en el duelo de fase regular (Jornada 2).

Los cementeros jugarán la vuelta contra La Academia en el Azteca, a donde volvieron tras su por por Ciudad Universitaria y el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Pachuca intentará convertirse en el club que frene al Toluca en su búsqueda por el tricampeonato. Tuzos y Diablos Rojos dividieron unidades en la fase regular.

Monterrey cesa a Noriega tras fracaso

JOSÉ ANTONIO Noriega dejó de ser presidente deportivo de Rayados luego del estrepitoso fracaso del club en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, torneo en el que se quedó muy lejos de clasificar a la Liguilla.

En un comunicado, el Monterrey también dio a conocer que junto con el ‘Tato’ Noriega se va del club Héctor Lara, quien dejará de ser director deportivo del primer equipo. La directiva eligió como sucesor de este último a Walter Erviti, quien fue campeón con el equipo en su época como futbolista.

José Antonio Noriega había asumido la presidencia deportiva del Monterrey el 1 de noviembre del 2022.

En los tres años y medio que ocupó el cargo, el principal logro del equipo varonil fue el subcampeonato en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Rayados se quedó lejos de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano, pues terminó la fase regular del campeonato ubicado en el decimotercer sitio con 18 puntos, siete menos de los que sumó el América, que accedió a la fase final como octavo lugar.