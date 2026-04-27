La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 27 de abril?

Los ánimos se encienden una semana más en La Casa de los famosos 2026, pues este lunes 27 de abril es el momento de una nueva eliminación en el reality show y ninguno de los habitantes quieren irse y perder el enorme premio que le espera a al ganador.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos?

En redes sociales, las opiniones de cuál de los participantes debía dejar La Casa de los Famosos esta semana estaba dividida una vez más, pues mientras algunos hablaban de la salida próxima de Celiné, otros no estaban tan seguros al respecto.

Esta semana los nominados fueron:

Horacio

Fabio

Kenzo

Curvy

Caeli

Celine

Josh

Kenny

Cabe mencionar que entre ellos, Fabio fue quien obtuvo la salvación, por lo que salió de la placa de nominados y solo quedaron 7 participantes en riesgo de salir del programa.

Fue El Divo quien salvó a Fabio, lo que consiguió que de manera necesaria, un integrante del Cuarto Agua fuera quien deba salir de la casa. Además, este martes llegarán Sandra, Verónica, Jeni y Lorena decididas a prenderlo todo

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO