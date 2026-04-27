Así luce Hugh Jackman como Robin Hood para su nueva película | VIDEO

En enero de este año se estrenó el tráiler de la próxima película protagonizada por Hugh Jackman, la cual lleva por nombre La muerte de Robin Hood, una cinta de A24 que promete darle una nueva perspectiva a la leyenda.

No cabe duda que la historia de Robin Hood es conocida en todo el mundo y ha sido interpretada en todo tipo de producciones, pues resulta muy atractiva la idea de un hombre que “roba a los ricos para dar a los pobres” y se rebela contra el sistema para tratar de construir un mundo más justo.

¡DIOSSSSS 😱! Primer póster de La Muerte De Robin Hood Michael Saronski, protagonizada por Hugh Jackman



Una versión oscura y violenta del personaje, donde lidiara con un pasado lleno de crímenes y batallas.



El primer Trailer se estrena mañana. pic.twitter.com/aK0rs9Plw4 — SitoCinema (@SitoCinema) January 5, 2026

Sin embargo, en La muerte de Robin Hood promete dar una nueva versión del héroe que conocemos, el cual nos muestra a un hombre mayor, cansado y que ha peleado por un largo tiempo, pero que carga con una vida marcada por la muerte y el crimen.

Así luce Hugh Jackman como Robin Hood

El tráiler que se reveló en enero de la cinta deja ver la apariencia del protagonista de la historia, interpretado por Hugh Jackman. En el proyecto, podemos ver al hombre con una larga cabellera blanca y una abundante barba.

Lo vemos en diferentes escenario; en algunos de ellos luce limpio y en otros cuantos aparece en medio de enfrentamientos, pero casi todo el tiempo destaca una apariencia cansada y preocupada que refleja su mundo interior.

La sinopsis de la película en IMDb relata: “Lidiando con su pasado tras una vida de crimen y asesinato, Robin Hood resulta gravemente herido tras una batalla que creía sería la última. En manos de una misteriosa mujer, se le ofrece una oportunidad de salvación”, dice.

Aunque se dice que el personaje nunca existió en realidad, se especula que estuvo basado en varios forajidos de la Inglaterra medieval cuando el pueblo vivía en la pobreza y la corona tenía todo el poder.

La película está protagonizada por Hugh Jackman, quien interpreta a Robin Hood al final de su vida, además de Jodie Comer, Bill Skarsgard, Murray Bartlett, Noah Jupe y Elijah Ungvary.

La muerte de Robin Hood se estrena el 28 de mayo de 2026 en México, por lo que ya falta poco para poder conocer más de esta historia de aventura y suspenso que promete ser de lo mejor en el cine este año.