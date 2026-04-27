Supernova Génesis 2026: Peleas canceladas, errores de conducción y fallas de audio desatan críticas

Supernova Génesis 2026 estuvo lleno de sorpresas. El evento de box de entretenimiento era uno de los más esperados entre los fans de las peleas entre creadores de contenido, aunque el resultado final se dio con algunos tropiezos de por medio.

Peleas canceladas de Supernova Génesis 2026

El Supernova Génesis 2026 no se fue exento de críticas. La primera de ellas fue por los cambios de último minuto, por el que varias de las peleas pactadas al inicio sufrieron cambios bastante relevantes.

Cabe mencionar que este no es el único cambio que ha tenido el evento de box este 2026, ya que en total se realizaron tres ajustes en las rivales de las peleas de chicas.

El primero ocurrió cuando Samadhi Zendejas decidió bajarse de su pelea contra Alana Flores, por lo que consiguieron a Flor Vigna para que tomara su lugar y no perder la que era la pelea estelar de chicas.

Después de esto, a solo una semana del evento, se informó que Lupita Villalobos no podría boxear por un problema de salud, por lo que a su contrincante, Kim Shantal le cambiaron la rival, metiendo a Karely Ruiz como relevo.

Finalmente, Milica se enfrentó a Kim Shantal, quien aceptó el reto doble de último minuto, pues su pelea estaba pactada para realizarse contra Ari Geli, quién por cuestiones de salud no pudo pelear en Supernova Génesis.

ÚLTIMA HORA

Supernova informa que la influencer ARI GELI no peleará contra Milica el día de hoy debido a complicaciones de salud.#SupernovaGenesis pic.twitter.com/M5XgMBB7TX — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 26, 2026

Errores de conducción y fallas de audio

Hubo más detalles del evento que despertaron críticas en redes sociales, más allá del desacuerdo del público porque la transmisión de las peleas fuertes fueran exclusivas de Netflix, aunque gran parte del público no cuenta con la plataforma.

Sin embargo, hubo varios errores que dieron de qué hablar. El más polémico y notorio fue el de Bárbara de Regil, quien se equivocó al anunciar a Jimmy Lennon Jr. como uno de los conductores del evento, diciendo en su lugar el nombre de John Lennon.

También destacaron las fallas en el audio, pues las presentaciones de artistas como Carin León y Óscar Maydon contaron con una mala calidad en el sonido que intervino con la calidad de su presentación.

▶ #Video | "Esa no es rola mía producción", 😨🎶 el incómodo momento que Carín León vivió en su presentación en Supernova Génesis 2026 🥊✨



Aquí la nota completa: https://t.co/SgrathHRXO



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/jSFIJ5VNqV — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026

Esto se sumó al error garrafal de la producción al poner una canción incorrecta durante la presentación de Carin, donde el músico dio a notar que se habían equivocado y esto dio pie a un momento incómodo.

Por otro lado, hubo más fallos en la organización de los eventos, ya que el reportero Gabo Cuevas aseguró que vio mucha “tensión” por parte de los organizadores de los eventos.