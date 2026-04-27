Jaafar Jackson es quien protagoniza Michael, la película biográfica de su tío, el icónico cantante Michael Jackson. La cinta autorizada por la familia del artista ha dividido opiniones porque aseguran que es poco fiel a la realidad.

A pesar de todo, tanto el público como la crítica especializada aseguran que la interpretación de Jaafar Jackson es lo más memorable de la película, pues logra encarnar de manera adecuada a El Rey del Pop.

¿Jaafar Jackson canta en la película de Michael Jackson realmente?

Uno de los puntos que más llaman la atención para el público es la forma en la que el joven actor logró encarnar a su tío y muchos se preguntan si es que logra interpretar las canciones con una voz tan similar a la del reconocido artista o si quizás hubo algún truco detrás.

Y es que la tarea de interpretar la voz y movimientos de uno de los artistas más grandes de la historia era todo un reto. La respuesta es que sí, más o menos la voz es suya.

Para las escenas habladas, Jaafar hizo lo mejor que pudo para imitar los tonos agudos de su tío. Sin embargo, para las escenas de los conciertos, su voz cantada se mezcló con grabaciones reales de Michael Jackson para ofrecer una versión más cercana a la realidad.

En Michael, las voces reales de los actores solo se escuchan cuando no existe grabación del Michael Jackson real en ciertas secuencias. Por ejemplo, en las escenas donde Jaafar Jackson improvisa ‘Don’t Stop Til You Get Enough’ en el estudio, o cuando Juliano Krue Valdi (quien da vida a la versión infantil de famoso) graba las primeras tomas de ‘I Want You Back’.

Jafar Jackson really gave a once in a decade performance 🔥🎬 pic.twitter.com/Vd4lIPVd7s — v. Jatin (@JatinTweets_) April 24, 2026

Cabe mencionar que según contó el supervisor musical John Warhurst a The Hollywood Reporter, no se habían empleado herramientas de inteligencia artificial para ello.

En su primer fin de semana, la película ha conseguido recaudar 217,3 millones de dólares en todo el mundo, superando los 150 millones que se estimaban antes de su estreno.

“(Jafar Jackson y Juliano Krue ValdiI eran perfectamente capaces de interpretar las partes vocales. Pero la cuestión es más amplia: cuando el público vaya a ver la película, ¿querrá escuchar al verdadero Michael o prefiere que sean solo Juliano y Jafar? Cada película es diferente, pero en este caso, creemos que el público quiere que Michael participe”, reflexionó en ese entonces.