El joven Jaafar Jackson ha cobrado gran relevancia en los últimos meses gracias a su papel protagónico en la película biográfica de su tío, el legendario Michael Jackson. Sin embargo, más allá de su talento y de la expectativa que genera su interpretación, han surgido preguntas sobre sus orígenes familiares.

Una de las cuestiones más recurrentes es si Jaafar tiene raíces colombianas y si, en efecto, podría considerarse un artista “mitad colombiano”. En La Razón te contamos de la ascendencia latina del actor de Michael.

¿Jaafar Jackson es mitad colombiano? Esto sabemos

Jaafar Jackson, protagonista de Michael, nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, California, EU, y actualmente tiene 29 años. Es hijo de Jermaine Jackson, uno de los integrantes de los Jackson 5, y de Alejandra Genevieve Oaziaza, quien es de origen colombiano.

Esto significa que Jaafar sí tiene raíces colombianas por parte de su madre, mientras que por su padre pertenece a la célebre dinastía musical estadounidense que marcó la historia del pop.

Su madre, Alejandra es reconocida por su ascendencia latina. El actor de Michael encarna la dualidad latina y afroamericana, lo que ha despertado gran interés en redes sociales, especialmente en Latinoamérica, donde muchos seguidores lo consideran un representante de esa conexión entre dos mundos.

No obstante, se desconoce si el joven actor habla español, idioma hablado en Colombia.

Alejandra Genevieve Oaziaza y Jermaine Jackson, papás de Jaafar Jackson ı Foto: Redes sociales

Jaafar Jackson ha sido conocido mundialmente gracias a su interpretación del Rey del Pop en la película Michael, sin embargo, se inclinó inicialmente por la música. En 2019 lanzó su sencillo Got Me Singing, donde mostró su estilo propio y su capacidad vocal.

Aunque ha dicho en diversas entrevistas que nunca había considerado la actuación como una opción, fue elegido por el productor Graham King y el director Antoine Fuqua para encarnar a Michael Jackson en la biopic que se estrenó este abril en cines. Su preparación incluyó entrenamiento intensivo en canto y baile, además de un estudio profundo de los gestos y movimientos de su tío.