¿Qué es el vitíligo, la enfermedad que padecía Michael Jackson?

Con el estreno de la película biográfica Michael, la vida del artista vuelve a ser tendencia. Uno de los temas más comentados es su transformación física, la cual estuvo rodeada de rumores durante años, pero que tiene una base médica real, el vitíligo.

¿Qué es el vitíligo y cómo afectó al cantante?

Es una enfermedad crónica que provoca la pérdida de color en la piel. Esto sucede cuando las células que producen el pigmento mueren, lo que genera manchas blancas y una gran sensibilidad al sol.

Se desmienten los rumores de que Michael "quería ser blanco" ı Foto: Reuters

Según los registros médicos y lo mostrado en el filme, Michael Jackson fue diagnosticado en 1986. Esta condición afectó su rostro, pecho y brazos, por lo que su cambio de apariencia no fue una decisión estética, sino una realidad clínica.

En 1993, Jackson explicó en una entrevista con Oprah Winfrey lo difícil que era enfrentar las críticas: “Es algo que no puedo evitar. Me duele cuando inventan que no quiero ser quien soy”, confesó.

Por su parte, Jaafar Jackson, quien protagoniza la cinta, ha señalado que la idea de que Michael “quería ser blanco” es el error más grande sobre su legado. Según el actor, el público ignoró los informes médicos para alimentar prejuicios.

Para unificar el tono de su piel ante las cámaras, el músico utilizó maquillaje especial y cremas recomendadas por dermatólogos. Tras su muerte en 2009, la autopsia confirmó oficialmente que padecía vitíligo, encontrando parches de despigmentación en todo su cuerpo.

El impacto emocional

La película también explora el daño psicológico que sufrió Michael debido a las burlas de su padre, Joseph Jackson, y la presión de los medios. Esta vulnerabilidad marcó profundamente su vida privada.

Hoy, la producción busca corregir estas ideas erróneas para que el público comprenda que, detrás del ídolo, había un hombre lidiando con una enfermedad que su época no quiso entender.

El joven intérprete de Michael, Jaafar Jackson remarcó la importancia de la película más allá de ser una biografía del artista, sino que su objetivo más importantes es darle voz a la verdad que vivía el cantante fuera de los rumores que lo inundaron en su época.