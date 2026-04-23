¿Por qué no aparece Janet Jackson en la película de Michael?

La hermana del Rey de pop prefiere mantenerse fuera

Tras un año de retraso y envuelta en una constante marea de expectativas y críticas, la película Michael, dirigida por Antoine Fuqua, finalmente llegó a las salas de cine.

Sin embargo, más allá de la interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, la audiencia ha notado un vacío importante en la historia familiar, la ausencia total de Janet Jackson.

Siendo la hermana más exitosa y cercana a Michael, su exclusión de la cinta ha generado interrogantes que los propios miembros del clan Jackson han tenido que responder durante la premier en Los Ángeles.

El filme se reserva a mostrar la carrera artística del cantante ı Foto: YouTube

A diferencia de sus hermanos Jermaine, Jackie, Marlon y La Toya, quienes apoyaron activamente el proyecto, Janet decidió mantenerse al margen. Durante la alfombra roja, La Toya Jackson aclaró la situación a la revista Variety.

Ojalá todos hubieran participado en la película… Se lo propusieron y amablemente declinó, así que hay que respetar su decisión La Toya Jackson



Fuentes cercanas a la producción aseguran que, aunque Janet no quiso que su imagen o historia fueran retratadas en esta historia, su relación con el protagonista, Jaafar, es excelente y le brindó su apoyo de forma privada, lejos de las cámaras de cine.

Paris Jackson se distancia

Janet no es la única que ha tomado distancia de la producción. Paris Jackson, hija del cantante, también ha sido clara en que no tuvo nada que ver con el desarrollo de la película.

El conflicto escaló cuando el actor Colman Domingo, quien interpreta al patriarca Joe Jackson, afirmó que Paris había brindado información valiosa para el guion.

La modelo y cantante no tardó en desmentirlo a través de su cuenta de Instagram, dejando claro que, al igual que su tía, prefiere no ser vinculada con la visión que los ejecutivos del patrimonio de Jackson decidieron plasmar en pantalla.

Un detalle importantes es que la película Michael tuvo modificaciones significativas antes de su lanzamiento en 2026.

Aunque el estreno estaba previsto para el año pasado, el guion tuvo que ser reescrito y editado por restricciones legales que impedían mencionar a personas involucradas en las acusaciones de abuso contra el artista.

De esta manera, el filme se centra principalmente en su éxito musical, dejando de lado los aspectos más complejos de su vida familiar.