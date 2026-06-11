Raúl Jiménez es uno de los jugadores más destacados de la Selección Nacional, quien en el primer partido de México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, consiguió anotar el segundo gol a favor del tricolor.

El futbolista sin embargo, se encuentra en un momento vulnerable de su vida personal, pues hace apenas unos meses falleció su padre después de que su salud se viera deteriorada por más de un año.

🇲🇽⚽️🔥 ¡Raúl Jiménez marca el segundo gol de México con un cabezazo!



La anotación tuvo una emotiva dedicatoria al cielo para su padre, quien falleció recientemente. pic.twitter.com/sWIx0kKJVr — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) June 11, 2026

Y es por esto que el goleador rompió en llanto en medio de su celebración por haber anotado un gol en la inauguración del Mundial en el Estadio de la Ciudad de México. Ahora, te compartimos lo que sabemos sobre la muerte del padre de Raúl Jiménez.

¿Cuándo y por qué murió el papá de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez Vega, padre del atleta, murió el 11 de marzo del 2026 por la noche debido a complicaciones de salud que llevaba enfrentando desde hace tiempo; el hombre tenía 62 años de edad.

A pesar de su enfermedad, el papá del famoso acompañaba al nuevo jugador del Wolverhampton en las giras que realizaba con la Selección Mexicana y permanecía atento al rendimiento del futbolista.

Fue en una entrevista a ESPN en la Copa Oro del 2025 que el padre de Jiménez expresó su deseo de ver a su hijo anotar un gol en algún Mundial. “Esperemos que se logre el gol en la Copa del Mundo, es algo que nos falta”, confesó.

La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez.



A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/WcdrxzavOc — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 13, 2026

El papá siempre estuvo atento de la salud de su hijo; después de que el jugador recibió un golpe en la cabeza en noviembre de 2020, acompañó en todo momento al delantero hasta que volvió a la actividad y recuperó su sitio en la Selección Mexicana.

El padre del atacante residía en la Ciudad de México y se trasladaba de manera constante a Tepejí del Río. Fue en Hidalgo que se despidieron familiares, amigos y habitantes el jueves 12 de marzo del hombre en una misa de cuerpo presente.

Según Infobae, el futbolista no estuvo presente en la ceremonia, pues permanecía en Londres cumpliendo compromisos profesionales con el Fulham. Ahora, Raúl Jiménez ha logrado cumplir con el pendiente que tenía con su padre.

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