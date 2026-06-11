Con esta emoción cantaron los jugadores de México el Himno previo al juego inaugural contra Sudáfrica (VIDEO)

Los jugadores de la Selección Mexicana cantan el Himno Nacional antes del juego contra Sudáfrica.

Los 26 jugadores de la Selección Mexicana cantaron con mucha emoción y sentimiento el Himno Nacional en los minutos previos al partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca, el primero en la historia en recibir tres inauguraciones mundialistas.

Raúl Jiménez, Johan Vásquez y compañía manifestaron su emoción en la ceremonia de los Himnos. En un hecho inédito, todos los jugadores de las dos selecciones salieron al centro del campo para cantar su respectivo himno.

Así sonó el himno de MÉXICO en el estadio azteca.



AURA TOTAL. 🇲🇽🚬 pic.twitter.com/kFJ1zFpgXk — Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 11, 2026

Alejandro Fernández, uno de los cantantes mexicanos más reconocidos, fue el encargado de cantar el Himno Nacional de México en la ceremonia previa al silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial 2026.

México y Sudáfrica se reencuentran en una apertura mundialista

Las selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan por segunda vez en un partido de inauguración de Copa del Mundo, luego del que disputaron en la apertura de Sudáfrica 2010.

Aquella vez el escenario fue el Soccer City de Johannesburgo, donde el resultado final fue un empate 1-1. Siphiwe Tshabalala adelantó a los Bafana Bafana y Rafael Márquez emparejó los cartones por el Tricolor. Ambos tantos fueron en el segundo tiempo.

Es la primera vez que se repite un partido inaugural en un Mundial, lo que hace todavía más especial este cotejo entre México y Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.

EVG