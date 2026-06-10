¿Quién es Roberto Ruano, el representante de los dueños de los Palcos del Estadio Ciudad de México?

Durante varios meses los dueños de palcos y plateas del Estadio Banorte han emitido quejas públicamente, ya que consideraron que no se respetaron los acuerdos establecidos cuando adquirieron los títulos del entonces Estadio Azteca.

En un principio la disputa era debido a que los dueños de estos espacios no contaban con boletos para la Copa Mundial de Futbol; sin embargo, recientemente esta pelea se trató de los alimentos y bebidas.

Los integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca (AMTPP) recibieron los boletos electrónicos para los partidos que se realizarán, en el Estadio, incluyendo el partido de inauguración del Mundual que se disputará este jueves.

En un comunicado que recibieron por medio de correo electrónico, les señalaron que debían “cumplir con las leyes y normas emitidas por las autoridades administrativas, así como los lineamientos operativos, normas y reglamentos establecidos por la FIFA y el Estadio Banorte.”

En dicho comunicado no se brindaba información respecto al estacionamiento o al ingreso de bebidas y alimentos al Estadio; pues de acuerdo con el el vicepresidente de la AMTPP, Roberto Ruano, les negaron el acceso para comenzar a dejar los artículos antes del partido inaugural.

¿Quién es Roberto Ruano?

Además de ser el vicepresidente de la AMTPP, Roberto Ruano también el el director general de Brainwave México, una empresa dedicada a la neutología, terapias de optimización cerebral y asesoía especializada.

De acuerdo con un perfil de LinkedIn, Roberto Ruano cuenta con una licenciatura en Derecho por la UNAM, así como con una especialización en adicciones y recuperación.

Además, cuenta con estudios de tecnologías del estado del cerebro y con estudios como consultor y consejero en adicciones que cursó en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix.

Roberto Ruano ha sido la cara de la disputa de los integrantes de la AMTPP, pues en numerosas entrevistas ha señalado que no tienen nada que negociar, puesto que el título que tienen establece los derechos que tienen en los palcos y plateas.

El pasado 8 de junio Ruano y el abogado de AMTPP, Albert Morales, acudieron al recinto deportivo a dejar una notificación en la que señalaban que, conforme a las medidas cautelares que les habían sido otorgadas, el martes 9 de junio acudirían a dejar alimentos y bebidas a los palcos.

Sin embargo, el día 9 de junio se les informó que no se les permitiría el acceso debido a que “sus medidas no están vigentes, por lo que no están surtiendo efectos jurídicos”; asimismo, apuntaron que desde el 13 de mayo del 2026 el Estadio estaba regido bajo la reglamentación de la FIFA.

Roberto Ruano señaló ante medios de comunicación que “quedó muy claro como se negaron a cumplir con un mandato judicial”, y precisó que ese era el motivo de su lucha jurídica, pues querían “cuidar y preservar el estado de derecho que es para nosotros los mexicanos.”

EL GOBIERNO MEXICANO DEJA SOLOS A LOS DUEÑOS DE LOS PALCOS DEL AZTECA



Un supuesto representante informó a los dueños de Palcos que no se les permitirá el paso porque sus medidas cautelares no están vigentes. El Estadio se rige por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo… pic.twitter.com/hftKgFgZQf — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) June 10, 2026

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