Partido inaugural Mundial 2026: fecha, horario y dónde verlo

El momento que millones de aficionados han esperado finalmente tiene fecha y hora, estamos a semanas de inaugurar el Mundial 2026 en nuestra casa, los ojos del mundo estarán puestos en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), recinto que se convertirá en el primero en la historia en recibir tres inauguraciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).

La escuadra nacional, dirigida por Javier Aguirre, iniciará su camino en el Grupo A enfrentando a Sudáfrica, reviviendo aquel icónico duelo inicial del Mundial de 2010.

México vs Sudáfrica: fecha y horario

La cita que reunirá a todo el mundo en lo que será la inauguración del evento futbolístico más grande se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Para que nadie se quede fuera de la fiesta, la cobertura en México será multiplataforma, garantizando acceso en televisión abierta y sistemas digitales:

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca).

Streaming: ViX y plataformas digitales de Azteca Deportes.

Televisión de Paga: TUDN.

¿Cómo será el formato de partidos para el Mundial 2026?

Para este Mundial, el sistema cambia, ahora participarán 48 países divididos en 12 grupos. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y también los ocho mejores terceros.

Esto significa que se jugará una etapa nueva de dieciseisavos de final, por lo que los equipos que lleguen a la final tendrán que disputar ocho partidos en total para ser campeones.

¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍



El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



¡Bienvenidos, checos, aquí los esperamos para jugar con todo!https://t.co/wqokAGXjBQ 📰✍️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/tp46Ggyrbm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

¿Quiénes jugarán la inauguración?

Aunque la emoción se centra en el pitazo inicial, el cuerpo técnico del Tri aún debe realizar el último corte.

Actualmente, ya existe una prelista de 55 futbolistas, donde destaca la fuerte presencia del Club Deportivo Guadalajara con 8 elementos, seguidos por América y Toluca con 5 cada uno.

Sin embargo, el reglamento de la FIFA es estricto, cada selección debe presentar una lista definitiva de entre 23 y 26 jugadores (incluyendo tres porteros).

La fecha clave para conocer a los elegidos que saltarán a la cancha del antiguo Azteca es el 1 de junio de 2026.

Ese día, 29 jugadores quedarán fuera del sueño mundialista, definiendo al grupo que buscará aprovechar la localía en este torneo histórico coorganizado con Estados Unidos y Canadá.