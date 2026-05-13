¡SON BELLÍSIMAS! El Banco de México presenta las monedas conmemorativas del Mundial 2026 (VIDEO)

A menos de un mes de que arranque el Mundial 2026 en nuestro país, el Banco de México presentó los diseños de las monedas conmemorativas, que constan de 12 modelos diferentes, los cuales están hechos de oro, plata y las de 20 pesos son bimetálicas.

Las monedas serán de la familia C1, tienen un diámetro de 30 milímetros, pesan 12.67 gramos, en el anverso cuentan con el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” y todas ellas estarán en circulación a partir del 13 de mayo del 2026; estas especificaciones son para las monedas bimetálicas.

Mientras que las de oro y plata su acabado es tipo espejo y son de ley 0.999, lo único en lo que cambian es en el diámetro; las de oro miden 23 milímetros y las de plata 40 milímetros.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Cada sede en México tendrá su propio diseño en esta moneda

Como serán monedas conmemorativas del Mundial 2026, cada sede en México tendrá su diseño; la Ciudad de México tendrá un jugador de futbol con un balón y el Ángel de la Independencia. En el contorno superior se puede ver la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026 y en el inferior la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de México.

Para la de Guadalajara también aparece un jugador con un balón, pero en este modelo aparece la escultura de la diosa Minerva; también cuenta con la leyenda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero en el contorneo inferior tiene la identidad gráfica definida por la FIFA para la ciudad de Guadalajara y la leyenda “Glorieta de la Minerva”.

La moneda para la sede de Monterrey tiene la fuente El Crisol y el Cerro de la Silla con un balón de futbol en una red; vuelve a aparecer la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026 y en el contorno inferior la identidad gráfica definida por la FIFA para la ciudad de Monterrey. Además de que hay un diseño de México que al centro tiene un balón de futbol y un jaguar, arriba el contorno de la República Mexicana como imagen latente y, a la derecha, el logotipo de la FIFA 2026 con un microtexto “México Triple Sede Mundialista”.

DCO