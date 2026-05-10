Inauguración Mundial 2026: hora y fecha

El próximo 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026, el primero de la historia que se realice en tres países, y uno de ellos, México, disputará el encuentro de apertura en el Estadio Azteca contra Sudáfrica, pero antes del juego se realizará una ceremonia con importantes cantantes como Alejandro Fernández y Belinda, en un evento que comenzará a las 11:30 horas del centro de México.

Este espectáculo de inauguración comenzará 90 minutos antes del silbato inicial, pues el encuentro entre el Tricolor y los Bafana Bafana en el Coloso de Santa Úrsula está programado para arrancar a las 13:00 horas del Centro de la República Mexicana.

En la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca también estarán Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. Se espera que sea una gran manera de poner en marcha el Mundial 2026, que también se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá.

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Así será la inauguración del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 “unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”.

No solamente México tendrá su ceremonia de inauguración del magno evento, pues Canadá y Estados Unidos, los otros coanfitriones de la justa, también tendrán su propio show un día después, ya que ambos debutan el 12 de junio contra Bosnia y Herzegovina y Paraguay, de manera respectiva.

La gente que el próximo 11 de junio acuda a la inauguración del Mundial 2026 podrá llegar desde las 9 de la mañana al Estadio Azteca, pues el recinto abrirá sus puertas cuatro horas antes del silbatazo inicial.

Las inauguraciones del Mundial 2026 en EU y Canadá

Estados Unidos y Canadá tendrán sus propias inauguraciones del Mundial 2026, las cuales serán 90 minutos antes de que debuten en el certamen, lo cual harán en Inglewood, California, y en Toronto, Ontario, de manera respectiva.

El show en Estados Unidos se llevará a cabo en el Estadio SoFi, donde el show estará encabezado por Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Lyla y Rema.

En Canadá, la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 tendrá como sede el BMO Field, donde el espectáculo musical lo brindarán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Canadá comenzará a las 11:30 horas del Centro de México, mientras que la de Estados Unidos dará inició a las 5 y media de la tarde del Centro de la República Mexicana.

EVG