Mundial 2026: Maná, Belinda y Alejandro Fernández confirmados para la inauguración

México protagonizará la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. En ese sentido, se reveló quiénes serán las estrellas que formarán parte del arranque del Mundial 2026.

Los artistas que estarán en la inauguración del Mundial en México

La apertura contará con la banda de rock pop Maná, el cantante de regional mexicano Alejandro Fernández y la estrella pop Belinda, entre otros artistas que también formarán parte del espectáculo como Los Ángeles Azules y la cantante sudafricana Tyla.

The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽



The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

En ese sentido, podríamos esperar que las estrellas canten algunos de sus temas más reconocidos y claro, no podrá faltar una de las canciones oficiales del Mundial.

Y es que Belinda interpreta junto a Los Ángeles Azules la canción ‘Por ella’, que forma parte del álbum oficial de la FIFA por la copa del mundo, lo que la hace un tema obligado para la inauguración mexicana.

Según información exclusiva de The Athletic del New York Times, la FIFA planea celebrar ceremonias de apertura en cada uno de los primeros partidos de la copa mundial que se disputarán este verano en México Canadá y Estados Unidos.

También se realizarán otras ceremonias especiales para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en los partidos de Houston y Filadelfia el 4 de julio.

A lo largo de los diferentes eventos que veremos a la par de los esperados partidos del Mundial, escucharemos a grandes estrellas de la música. En ese sentido, los cantantes canadienses Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara se presentarían en el primer partido de la fase de grupos de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en Toronto el 12 de junio.

El mismo día, la selección estadounidense comenzará su participación contra Paraguay y Katy Perry será la artista principal, aunque hay otros talentos estadounidenses contratados por la FIFA como el rapero Future o el DJ Sanjoy.

Se contrató demás a otras superestrellas como Lisa de BlackPink, JBalvin, Danny Ocean, Anitta, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, entre muchos otros.

El Mundial 2026 será el más grande en la historia de la FIFA. Participarán 48 selecciones y partidos que serán distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca marcará el inicio de una fiesta cultura y deportiva que promete ser inolvidable y que dará mucho de qué hablar en los próximos meses.