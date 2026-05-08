Memo Ochoa ya está en México para el Mundial 2026 y su primera declaración enciende la polémica (VIDEO)

Memo Ochoa llegó a México a un mes del arranque del Mundial 2026.

Memo Ochoa ya está en México. El veterano portero tapatío llegó al país a un mes de que comience el Mundial 2026, evento que significará su sexta asistencia al magno evento, un hecho que lo llena de esperanza.

“Estar en un sexto Mundial ha sido un objetivo personal desde hace tiempo. Trabajo día con día con la esperanza de estar en esa lista final y representar a mi país una vez más”, declaró el portero el AEL Limassol en un evento con un socio comercial.

Memo Ochoa con miras a su sexto Mundial.



“Me siento muy bien, me siento con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante, así que ilusionado de poder estar en esta fiesta que vamos a tener en verano”.@futpicante pic.twitter.com/obYjUWy9FL — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 9, 2026

Memo Ochoa reconoce ilusión por el Mundial 2026

A pesar de que Raúl ‘Tala’ Rangel, guardameta de Chivas, se perfila para ser el portero titular de México en el Mundial 2026, Memo Ochoa admitió que esta Copa del Mundo le genera mucha ilusión, pues sabe que su retiro de las canchas está cerca.

“Estoy disfrutando de esta etapa de mi carrera. Sin duda una etapa diferente a los últimos años. Cada Mundial que he vivido tiene momentos especiales, pero hoy me siento con mucha ilusión”, subrayó el cancerbero surgido del América.

Según información de otros medios nacionales, Memo Ochoa reportará el próximo lunes 11 de mayo con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Cuándo se hace oficial que Ochoa va al Mundial 2026?

Será hasta el próximo 1 de junio cuando Javier Aguirre revela la lista completa de los 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ese día se hará oficial la presencia del experimentado Memo Ochoa en la convocatoria definitiva del Tricolor para el magno evento.

El ‘Vasco’ Aguirre convocó a 12 elementos que militan en la Liga MX, por lo cual restan por revelar 14 futbolistas, los cuales militan en el extranjero, para que quede definida la lista de 26 integrantes de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

EVG