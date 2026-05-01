Memo Ochoa hace una inesperada revelación sobre el América que impresiona a toda la afición (VIDEO)

Memo Ochoa llegó a la Primera División de México gracias al América y antes de volver a Europa, el guardameta mexicano tuvo un segundo paso en el nido de Coapa. En una entrevista con Mauricio Ymay, Ochoa reveló lo importante que es la escuadra azulcrema para él.

“América para mí es mi corazón, América es mi casa, América fue el club que me abrió las puertas, que me formó como jugador, me forjó mi carácter para enfrentarme a la vida deportiva, para afrontar lo que sucede en los momentos buenos y también en los malos, para mantener un balance y un equilibrio”, expresó el guardameta mexicano.

De igual forma, reveló que “tanto es lo que siento por el club y mi amor, que hubo opciones de regresar a México y en ningún momento las consideré; si regresaba a México, solamente podía jugar en el Club América y no me veía jugando en ningún otro club”.

Guillermo Ochoa: “América es mi corazón, es mi casa. Fue el club que me formó como jugador. Tanto es mi amor por el club que hubo opciones de regresar a México y nunca las consideré. En México solamente podía jugar en el Club América”.🦅💛 pic.twitter.com/pOvQ5tIHks — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 30, 2026

Guillermo Ochoa se prepara para su sexta Copa del Mundo con México

El retiro en la carrera de Memo Ochoa se acerca y el guardameta mexicano disputará su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, uniéndose a una lista privilegiada de futbolistas que han disputado seis Mundiales en su carrera, algo un tanto imposible, ya que deben de estar 36 años en la élite.

Javier Aguirre dio su lista previa para la Copa del Mundo en donde se encuentran Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Oscar García, aunque el portero del León no tiene su lugar en la lista final, ya que todo indica que ese puesto será para Memo Ochoa.

La lista final para la Copa del Mundo se tiene que dar el 1 de junio del 2026, así que ese día se conocerán a los 26 futbolistas que formarán parte de la Selección Mexicana para el torneo en Norteamérica.

🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico!



He will then retire from professional football, leaving club and national team 👋🏼



Check out 7 minutes of his legendary saves! pic.twitter.com/FRm8JQwCvj — Jackpotbet Sports (@JackpotbetSport) April 30, 2026

Estos son los números de Memo Ochoa en la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa se ha convertido en un referente de la Selección Mexicana desde hace años al tener grandes actuaciones con el Tricolor en la Copa del Mundo, como ocurrió en Brasil 2014 en el encuentro ante los anfitriones.

El guardameta mexicano ha disputado 152 partidos con la camiseta de México, logrando 65 porterías imbatidas y solo ha concedido 154 goles como guardameta de la Selección Mexicana.

La última vez que Memo Ochoa participó en un partido con México fue el 16 de noviembre del 2024 en los cuartos de final de la Concacaf Nations League cuando el Tricolor cayó 2-0 a manos de Honduras de visitante.

DCO