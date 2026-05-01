Luis Suárez aparece en el GP de Miami y se enfrenta a Charles Leclerc en un duelo que nadie esperaba (VIDEO)

Luis Suárez es una de las figuras más grandes de Puma y la marca alemana también viste a la escudería Ferrari, por eso lograron reunir al delantero uruguayo y a Charles Leclerc en el paddock del GP de Miami para que tuvieran un tremendo duelo en un reto de futbol.

En el video que compartió Puma en sus redes sociales se puede ver que Luis Suárez y Charles Leclerc se enfrentaron en un reto en el que tenían que pasar el balón entre las piernas de su contrincante, el que terminó ganando el ‘Pistolero’ al no fallar ni uno de sus intentos.

Por su parte, Charles Leclerc falló en dos ocasiones, viendo la derrota ante un experto en este rubro, pues Luis Suárez es uno de los mejores delanteros que ha jugado en Europa, demostrándolo en este reto ante el piloto monegasco.

Luis Suárez fue a visitar a Charles Leclerc un día antes del derbi de Florida

El Inter Miami continúa con la temporada en la MLS en busca de ser bicampeones de la liga local, pero antes de afrontar su siguiente encuentro, Luis Suárez se dio el tiempo de asistir al paddock del GP de Miami para conocer a Charles Leclerc.

El ‘Pistolero’ y compañía recibirán al Orlando City en el NU Stadium este sábado 2 de mayo para disputar el derbi de Florida, encuentro que arranca en punto de las 17:15 horas, tiempo del centro de México.

El Inter Miami sigue en la búsqueda de quedarse con el primer puesto de la Conferencia Este, tabla que lidera el Nashville con 22 unidades; por su parte, el conjunto que dirige Ángel Guillermo Hoyos se encuentra en el segundo puesto con 19 puntos tras diez jornadas.

Five matches. Same mission. Let’s run it, May. 🩷🖤 pic.twitter.com/P09AN292ZE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 1, 2026

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 tras un mes de parón

La Fórmula 1 tuvo que detenerse durante un mes por la decisión de cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto armado en Medio Oriente. Tras un mes de parón el Gran Circo vuelve para disputar el GP de Miami.

La carrera en la ciudad de Florida marca la cuarta fecha en la temporada de la máxima categoría del automovilismo y la primera parada del serial en América, además de que será la oportunidad para Charles Leclerc de llevarse una victoria.

Además, este es el segundo fin de semana en la temporada en el que los pilotos pueden sacar más puntos por la Sprint Race, la cual otorga ocho puntos al ganador.

DCO