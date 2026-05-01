Checo Pérez cambia la F1 por el Mundial 2026 y este es su arriesgado plan para asistir a la Copa del Mundo

Checo Pérez es una de las máximas figuras del deporte en México. A tan solo semanas de iniciar el Mundial 2026, el piloto mexicano revela que está haciendo todo lo posible para venir desde Europa a Guadalajara, para vivir el partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

“Que nos tienen muy ilusionados, que disfruten muchísimo del Mundial, que es una experiencia que no van a volver a vivir en sus vidas, un Mundial en casa. Yo voy a estar en Europa, pero estoy viendo todo lo posible para venirme al partido que juegan en Guadalajara, quiero traer a mi hijo, entonces estoy viendo toda la logística, porque va a ser todo un tema”, comentó Checo Pérez en una entrevista con TUDN.

Cabe recalcar que Sergio Pérez es un gran aficionado al futbol, pues es fanático del América y cada que puede asiste al estadio a ver jugar a las Águilas o a México.

¿En qué parte de Europa estará Checo Pérez durante el Mundial 2026?

La temporada de la Fórmula 1 no para a pesar del Mundial 2026, pero Checo Pérez está viendo la oportunidad de presenciar el partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur en las gradas del Estadio AKRON, aunque será un tema complicado para el piloto jalisciense.

Cuatro días antes del partido en Guadalajara, Sergio Pérez estará en España participando en el Gran Premio de Barcelona. La siguiente carrera será hasta el 28 de junio en Austria, diez días después del encuentro entre México y Corea, así que Checo Pérez tendrá oportunidad para viajar a nuestro país para poder presenciar el encuentro.

Cabe recalcar que para la final del Mundial 2026 será algo complicado para Checo Pérez viajar a Estados Unidos para ver el compromiso desde el estadio, pues el mismo día, el 19 de julio, se lleva a cabo el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

La Fórmula 1 llega a México hasta después del Mundial 2026

Esta temporada la afición mexicana está lista para volver a recibir a Checo Pérez en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), un momento que se viene esperando desde que Cadillac dio el anuncio de sus dos pilotos el año pasado.

La Ciudad de México recibirá a las escuderías y a los pilotos el fin de semana del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre para celebrar el Gran Premio de México en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de nuestro país.

Esta carrera también celebrará el Día de Muertos, así que dentro del AHR veremos adornos de esta celebración y dejará imágenes únicas en esta parada de la temporada de la F1.

DCO