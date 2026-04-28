Este es el HERMOSO monoplaza y uniforme que utilizará Checo Pérez en el GP de Miami (FOTOS)

Checo Pérez vuelve a la actividad en la F1 para el GP de Miami.

Después de un mes de descanso, la Fórmula 1 vuelve a la actividad para disputar el Gran Premio de Miami, en el que Checo Pérez utilizará un monoplaza y uniforme especial durante todo el fin de semana, que hace referencia al país de donde es originaria la escudería del mexicano, Estados Unidos.

En las imágenes que publicó Cadillac en sus redes sociales se puede ver que el automóvil mantendrá los colores originales, el blanco y negro, pero tendrá detalles como las estrellas de la bandera de Estados Unidos en el alerón delantero, mientras que en el trasero predomina el blanco, rojo y azul con las siglas USA.

No place like home 🇺🇸 pic.twitter.com/2iekJGhiwf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

El último detalle que tiene el monoplaza de Checo Pérez es el más vistoso, ya que en la parte trasera del automóvil se ven las barras y las estrellas difuminadas del mismo color del monoplaza.

Este es el nómex que utilizará Checo Pérez en Miami

Al igual que el monoplaza, Cadillac diseñó nuevos uniformes para Checo Pérez y Valtteri Bottas, los cuales utilizarán en el Gran Premio de Miami, la primera parada de la Fórmula 1 en Estados Unidos.

La escudería estadounidense quiere celebrar por todo lo alto su primera carrera en su país y en los nómex de sus pilotos también vendrán las estrellas de la bandera de Estados Unidos, un símbolo muy representativo de este territorio.

Los aficionados de Cadillac podrán ver este uniforme y el monoplaza desde el arranque de la actividad en el Gran Premio de Miami, el cual inicia este viernes con las primeras prácticas libres y culmina el domingo 3 de mayo con la carrera desde el Miami International Autodrome.

Our homecoming uniform 👔 pic.twitter.com/beG6AmlRfT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

Checo Pérez buscará sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

Desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo, Checo Pérez no ha podido sumar puntos a su causa para escalar posiciones en la tabla general del Campeonato de Pilotos, así que el regreso a la competencia puede ser su gran oportunidad.

El mexicano saldrá a la actividad en Miami este viernes 1 de mayo y, en el mes que estuvieron de descanso las escuderías, se espera que haya sido para mejorar el monoplaza del mexicano y que tenga un automóvil competitivo en la pista.

Checo Pérez realizará su regreso a México el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, fechas en las que se estará corriendo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO