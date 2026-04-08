Checo Pérez y el capricho que le exige a Cadillac para el regreso de la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez se encuentra en su primera campaña corriendo con Cadillac en la Fórmula 1 y con la pausa de un mes de la categoría se reveló que el piloto mexicano quiere sí o sí mejoras en el equipo.

Pérez Mendoza a terminado 16, 15 y 17 en Australia, China y Japón, respectivamente, pero espera cambios sustanciales de cara al Gran Premio de Miami, la siguiente cita en el calendario de la F1.

Very positive weekend in Japan 🇯🇵

Love this circuit.

Strong race after overcoming all issues.

Japanese fans! You are amazing, I missed you!

Good progress every week

Miami next !



Fin de semana muy positivo en Japón 🇯🇵

Me encanta este circuito.

Gran carrera tras superar todos los… pic.twitter.com/FJw04UTk3O — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 29, 2026

“Williams, Alpine... pude ver que no están muy lejos. Sólo que simplemente fueron capaces de mantener un ritmo constante”, dijo el mexicano para RacingNews365. “Está claro que necesitamos un segundo más ahora. Realmente espero que estemos aportando una gran mejora para Miami, y esa será la mayor prueba para el equipo”, agregó.

Checo Pérez indicó que hay escuderías que no están lejos del rendimiento que tienen en Cadillac, pero es necesario obtener un segundo más, el cual desea tener en Florida, que es la carrera que sigue en la campaña.

El exvolante de Red Bull fue reiterativo con el tema del segundo que necesitan para empezar a competir con equipos como Williams o Alpine, que tienen por el momento mejor ritmo y en parte es porque Cadillac está en su temporada debut en la F1.

Congrats to Kimi Antonelli on his first F1 win! 👏



Good progress from @Cadillac_F1 getting both cars to the finish today.



Unfortunately from our side we didn’t maximise the full potential due to deployment issues that cost us in qualifying and the race.



See you in Japan! 🇯🇵… pic.twitter.com/kaLYpJhnJH — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 15, 2026

“Está claro que necesitamos un segundo ahora. Y realmente espero que estemos aportando una gran mejora para Miami, y esa será la mayor prueba para el equipo”, indicó.

La F1 tomó la decisión de cancelar las carreras en Bahrein y Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente. Esta pausa, por temas de seguridad, ayudarán no solo a Cadillac a evaluar cambios, sino a toda la categoría.

“Espero de verdad que podamos dar ese paso adelante y meternos en la lucha con el pelotón medio. Hay muchos aspectos, pero, por ahora, el principal es la baja (velocidad), que es donde nos estamos quedando cortos. El equilibrio en sí no está tan mal”, terminó el piloto tapatío.

El Gran Premio de Bahrein de F1 se debía correr del viernes 10 al domingo 12 de abril en el Circuito Internacional de Bahrein. Una semana más tarde era el turno del Gran Premio de Arabia Saudita en el Circuito de la Corniche de Yeda.

aar