Checo Pérez se burla de nuevas reglas de Fórmula 1 y hace una comparación que desata las risas (VIDEO)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez comparó las nuevas reglas de la Fórmula 1 con el famoso videojuego Mario Kart. El volante de Cadillac se burló concretamente del Modo Adelantamiento, un sistema que reemplaza al DRS y que permite al piloto recibir un impulso extra de potencia cuando persigue a otro corredor a menos de un segundo de distancia.

“Ahora necesito un hongo. Ha desaparecido, no sé qué ha pasado”, le dijo Pérez Mendoza a su equipo por la radio durante el Gran Premio de China, en un comentario a manera de broma en el que hizo alusión al hongo que le da un impulso de energía al monoplaza.

Checo about Formula Mario Kart:⁰⁰“I need a mushroom now. I had a mushroom, but then it disappeared. I don’t know what happened.” 😂pic.twitter.com/2fjAcNr5W1 — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 15, 2026

Checo Pérez ya se había burlado de nueva regla de F1

En una ocasión anterior, Checo Pérez ya había hecho un símil entre el nuevo modo de adelantamiento en la Fórmula 1 y el botón en el volante para obtener un impulso momentáneo con la dinámica del famoso Mario Kart.

“Sólo con pulsar un botón, adelantas y luego te adelantan. Sí, al estilo Mario Kart”, comentó al respecto el tapatío, que disputa su primera temporada con la debutante escudería Cadillac.

Ya durante el Gran Premio de Australia, el primero de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Checo Pérez reconoció que no le gustaba esta nueva regla, al tiempo que también admitió que era muy pronto para emitir un juicio de valor.

“Es muy pronto para juzgar estas normas, pero lleva tiempo. Lo que vimos en Melbourne, hablando como aficionado, no me gustó”, enfatizó el piloto mexicano.

¿Cuántos puntos lleva Checo Pérez en la F1 2026?

El piloto tapatío Checo Pérez todavía no ha sumado puntos en lo que va del campeonato de la Fórmula 1 2026, después de que ya se corrieron los primeros dos Grandes Premios (Australia y China).

El nacido en Guadalajara terminó decimosexto en Australia y decimoquinto en China. Se ubica en el sitio 20 del campeonato de pilotos, solamente arriba de los Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll).

La tercera cita de la Fórmula 1 2026 es el Gran Premio de Japón, a desarrollarse del 26 al 28 de marzo en el Circuito de Suzuka.

EVG