Así acabó el Cadillac de Checo Pérez después de desarmarse en el Sprint del Gran Premio de China (FOTOS)

El Cadillac de Checo Pérez se desarmó durante el Sprint del Gran Premio de China de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha tenido un fin de semana de pesadilla luego de que su Cadillac de desarmó en plena pista mientras se llevaba a cabo el Sprint del Gran Premio de China, la segunda fecha de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1).

El desafortunado incidente ocurrió cuando se corrían las últimas vueltas del Sprint en el Circuito Internacional de Shanghái. Varias partes del monoplaza del volante tapatío comenzaron a volar. Todo el chasis quedó desarmado.

Al percatarse de esta situación, Checo Pérez se comunicó por radio con los integrantes de su equipo de Cadillac, a los que les hizo saber que su monoplaza se estaba desarmando a pedazos, lo que lo obligó a mantenerse en la última posición de la parrilla.

Checo Pérez espera que problemas de Cadillac queden atrás en el Gran Premio de China

Checo Pérez aseguró que el Cadillac tiene más potencial del que se ha visto hasta el momento en el fin de semana del Gran Premio de China, por lo que espera que los problemas del monoplaza desaparezcan durante la celebración de la carrera.

“Creo que había bastante más potencial en el auto y espero que mañana (domingo) podamos tener una buena carrera con los Aston Martin y darles pelea”, comentó el tapatío a Motorsport.

Una falla en la bomba del combustible del Cadillac de Checo Pérez derivó en que el mexicano no pudiera correr la clasificación del Sprint del Gran Premio de China. El mexicano manifestó su deseo de que no ocurra otro problema en la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái.

El Cadillac de Checo Pérez se desarmó durante el Sprint del Gran Premio de China de F1. ı Foto: X @romangif1

“Estábamos buscando reducir la resistencia para la carrera. Espero que mañana podamos terminar la carrera con el coche completo”, sentenció el piloto de 36 años.

¿Cuál ha sido el mejor resultado de Checo Pérez en el Gran Premio de China?

Checo Pérez ha corrido 10 veces el Gran Premio de China, donde su mejor participación fue el tercer lugar obtenido en la temporada del 2024, su última con la escudería Red Bull.

Aquel podio del 2024 es el único que el piloto mexicano ha conseguido en el Circuito Internacional de Shanghái.

En aquel Gran Premio de China del 2024, Checo Pérez acabó tercero en el podio detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren).

EVG