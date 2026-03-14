Kimi Antonelli se lleva la pole position para el Gran Premio de China de F1; Checo Pérez largará último

El joven Kimi Antonelli (Mercedes) se adjudica la pole position para el GP de China 2026.

Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, consiguió la pole position en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 (F1), carrera en la que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez largará en el puesto 22.

El segundo y tercer lugar en la qualy en el Circuito Internacional de Shanghái quedaron en manos de George Russell, del equipo Mercedes, y Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, respectivamente.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

El Gran Premio de China, el segundo en el calendario de la F1 2026, se realiza la madrugada de este domingo 15 de marzo a partir de las 1:00 horas del Centro de México.

¿Cuándo es el próximo Sprint de la F1 2026?

El próximo Sprint de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 se llevará a cabo el próximo 2 de mayo durante el fin de semana del Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de Miami.

Son seis las carreras Sprint programadas para realizarse en el transcurso de la F1 2026, la sexta temporada con este tipo de carreras, las cuales también dan puntos para el campeonato de pilotos.

¿Dónde y cuándo es la próxima fecha de la F1 2026?

La Fórmula 1 2026 se pondrá en pausa una semana después del Gran Premio de China, por lo que la actividad se reanudará hasta finales de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Japón.

Las actividades en el Circuito de Suzuka comienzan el próximo 26 de marzo con las primeras prácticas. La carrera será el sábado 28 a las 23:00 horas del Centro de México.

EVG