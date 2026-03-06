Checo Pérez regresa a la F1 con Cadillac

Llegó el fin de semana que todos los aficionados a la Fórmula 1 estaban esperando, pues será este sábado, por el tema del horario, cuando se lleve a cabo la primera carrera de la temporada en la ciudad de Melbourne. El Gran Circo da el banderazo inicial a su nueva campaña con el Gran Premio de Australia en el Circuito de Albert Park, donde Checo Pérez realizará su debut con Cadillac y su ansiado regreso a la actividad en la pista.

El dato: Sólo seis mexicanos han corrido un GP de F1, que son: Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Esteban Gutiérrez y Sergio Checo Pérez.

Hablando del mexicano, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, vuelve a la máxima categoría del automovilismo después de estar un año fuera de la actividad en las pistas. A pesar de estar en el ocaso de su carrera, Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1 decidió confiar en la experiencia de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, para que este pareja comience a escribir la historia del equipo estadounidense en el Gran Circo.

6 Carreras de la campaña son en América

La temporada 2026 de la F1 tendrá algunos cambios en los monoplazas, siendo la eliminación del DRS la que más sorprendió a la afición, pues era un elemento que hacía más entretenidas las carreras semana con semana, pero este año la Federación Internacional del Automóvil decidió realizar algunos cambios en los monoplazas, un tema que no ha sido del agrado de algunos volantes como Max Verstappen.

Hablando del piloto mexicano, será la decimoquinta temporada de Checo Pérez dentro de la Fórmula 1 y Cadillac es el sexto equipo del jalisciense en su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo. A pesar de ya tener un podio en el Gran Premio de México, este año el piloto que conduce el monoplaza número ‘11’ buscará ganar la carrera en nuestro país.

24 Paradas tiene la temporada de Fórmula 1

Por otro lado, este año se tiene en la parrilla a tres volantes de Latinoamérica: Checo Pérez con Cadillac, el argentino Franco Colapinto en Alpine y el brasileño Gabriel Bortoleto con el nuevo equipo Audi. Además de tener a cuatro pilotos hispanohablantes, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez y Franco Colapinto.

Cómo cada año, la máxima categoría del automovilismo quita o incorpora nuevas paradas en el serial y en esta campaña España tendrá dos carreras, el ya conocido Gran Premio de Barcelona a mediados de junio y la segunda será el fin de semana del 11 al 13 de septiembre en la ciudad de Madrid.

25 Puntos recibe el ganador de un Gran Premio

En esta campaña, solo hay cuatro volantes que saben lo que es levantar el título del Campeonato de Pilotos, uno más que el año pasado, pues se unió a esta lista Lando Norris, que fue el ganador de este cetro con McLaren, y el británico está acompañado por Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen.Mientras que en un rubro completamente diferente, en este 2026 se tendrá el debut de un joven en la máxima categoría del automovilismo, pues Racing Bulls decidió darle la oportunidad a Arvid Lindblad para tomar el lugar de Isack Hadjar, quien será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing.Esta temporada inicia este fin de semana con el Gran Premio de Australia, después los pilotos estarán en Asia para competir en China y Japón, para la tercer y cuarta fecha estarán en Oriente Medio para correr en Baréin y Arabia Saudita, más tarde tendrán su primera visita a América en Miami y Canadá, para que en la octava fecha inicien su travesía por Europa, pisando Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Países Bajos, Italia y Madrid, la decimoséptima y decimoctava carrera será en Azerbaiyán y Singapur, para después volver a nuestro continente y visitar Austin, Ciudad de México, Sao Paulo y Las Vegas, y las últimas dos fechas serán en Qatar y la campaña finaliza en Abu Dabi.

36 pilotos han sido campeones de la Fórmula 1

El fin de semana más esperado por la afición mexicana al automovilismo, el Gran Premio de México, se llevará a cabo al final de la temporada como ya se tiene programado. Será del 30 de octubre al 1 de noviembre cuando la Fórmula 1 llegue a nuestro país para la vigésima parada del calendario en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR).

Sergio Pérez

Nacionalidad: mexicano

Edad: 36

Escudería: Cadillac

Compañero: Valtteri Bottas

Victorias en F1: 6