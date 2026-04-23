El corrido dedicado a Efraín Juárez que enamora a los aficionados de Pumas (VIDEO)

Efraín Juárez en un partido de los Pumas de la UNAM en el Clausura 2026 de la Liga MX

Cuando Efraín Juárez asumió como entrenador de los Pumas generó muchas dudas, pues aunque vino como campeón en su paso por Colombia, nadie esperaba que tuviera al equipo felino en lo alto de la Liga MX, lo que ha generado una profunda conexión con los aficionados, que encuentran formas creativas de mostrar su cariño.

En redes sociales circula un corrido dedicado a Efraín Juárez y su trabajo al mando del Club Universidad, que puede terminar el Torneo Clausura 2026 como líder. En la canción se hace mención a ese paso del entrenador con el Atlético Nacional, que fue campeón de liga y copa en el mismo torneo con el mexicano como estratega.

El corrido se llama “Apúntele bien” y sería una creación de una Inteligencia Artificial. A la afición de Pumas le está gustando esta canción y ya la han adoptado para realizar edits en redes.

La letra de la canción de Efraín Juárez

“Fue trayendo sus piezas, una a una sin temor. Para darle forma al fuego y encender el corazón, hoy se mira la mano en la forma de atacar, luce bien su equipo y saben morder y atacar. Ya la grada lo respalda.

Llegó con corona puesta, desde Colombia mandar, campeón traía la escuela y el reto lo hizo aceptar. Lo llamó la casa grande y no pudo decir que no. Se puso la camiseta y al orgullo le tiró. Le dudaron a la cara, lo quisieron tumbar, pero el hombre fue derecho, vino a trabajar.

Apúntele bien, aquí sí hay hue**, son los Pumas de Efra y van de nuevo, apúntele bien, que no andan jugando, con Navas al frente, el Coco soñando, arriba la UNAM, que suene recio el canto y si dudan quien manda, que lo digan cantando".

Efraín Juárez y sus números con Pumas en el Clausura 2026

Al Torneo Clausura 2026 ha sido uno de los mejores de los Pumas en los últimos años. A falta de una jornada para terminar la fase regular el club ya tiene su boleto a Liguilla y pueden terminar como líderes.

Al momento el Club Universidad Nacional tiene 33 puntos y es segundo general, ganando cuatro de sus más recientes cinco cotejos. Chivas tiene 35 unidades, pero una derrota rojiblanca y una victoria auriazul haría del conjunto de Efraín Juárez líder del certamen.

También podría haber un empate en puntos. Si el Rebaño empata y Pumas gana, ambos terminarían con 36 puntos y cerrarían como los mejores equipos de la Liga MX y los candidatos al título del futbol mexicano.

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