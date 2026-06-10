Todos los países merecen respeto: Johan Vásquez

El zaguero, en el duelo ante Serbia festeja su gol con la Selección el 4 de junio.

Faltan horas para que arranque la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca y los futbolistas de la Selección Mexicana saben que sí lucen como favoritos, pero eso no permite confiarse ni hacer menos a sus rivales.

Este 11 de junio el conjunto dirigido por Javier Aguirre choca ante Sudáfrica en punto de las 13:00 horas. Johan Vásquez es uno de los jugadores con más experiencia y en zona mixta reconoció que “todos los países se merecen un respeto”.

El actual capitán del Genoa de Italia enfatizó que vivirá su segundo Mundial de manera distinta, pues sabe que llega con más madurez y en mejor momento físico.

El conjunto de Sudáfrica ya llegó a la Ciudad de México para concentrarse de cara a su partido de inauguración contra los anfitriones. Hoy reconocen el Azteca. ı Foto: Especial

“No hay que estar con muchos rodeos ni muchas cosas, yo no estuve en buen momento y eso dependía completamente de mí”. Quienes también atendieron a los medios de comunicación fuero Mateo Chávez y Brian Rodríguez, ambos jugadores reconocen que es un orgullo representar a México.

Tras quedarse relegado hace cuatro años, el central Johan Vásquez se perfila como una de las figuras claves de la selección mexicana que disputará en casa el Mundial a partir del jueves.

Con una carrera sólida en Europa, donde se afianzó como capitán del club italiano Genoa, Vásquez llega al certamen en un gran momento futbolístico y confía en aportar experiencia al Tri, que debutará el jueves frente a Sudáfrica.

“Siempre me he considerado un líder, creo que me gusta aportar, me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda. Creo que al final de cuentas somos muchos capitanes, somos muchos líderes que vamos a ayudar a esta selección”, dijo el martes en la atención brindada por la Selección Mexicana a los medios.

Hace cuatro años, fue relegado por el entonces entrenador Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, se perfila como uno de los elementos claves del seleccionador Javier Aguirre.

Sobre su rival, Vásquez destacó que no será un encuentro fácil, pues “creo que son cosas que te van motivando el día a día: el ver a tus hijos, el ver a tus papás, el sentir que estás en casa”, aseguró.

Ante todo, Vásquez alabó el buen ambiente en el vestuario, la conexión del equipo dentro y fuera del césped y las ganas de entregar un espectáculo.

En ese sentido, destacó además su estrecha relación con César Montes, compañero en la defensa y con quien ha compartido los primeros pasos en el futbol, hace muchos años des Monterrey y Cimarrones en segunda división.

“Nos conocemos desde los 10 años, tenemos las mismas costumbres, nuestros papás se conocen”, afirmó. “Nos puede dar una grande mano ahí, es capitán y es un líder dentro y fuera de la cancha”.

En la zona mixta también estuvieron presentes Mateo Chávez y Brian Gutiérrez. El canterano de las Chivas y ahora futbolista del AZ Alkmar aseguró que su papá El Tilón le ha dado muchos consejos.

“Estoy cumpliendo un sueño y muy contento por mi familia. Mi papá me ha dado muchos consejos y para nosotros es muy esperical defender a México”, destacó el latera de la Selección Nacional.

Por su parte, el nacido en Berwyn, Estados Unidos, tras la pregunta de cómo se siente represntando a México pese no haber nacido en el país, aseguró que es gran parte por la ayuda y el apoyo de su padre.

También reconoció que desde que decidió jugar para el Tricolor sabía que iba a jugar el Mundial y no dudó reconocer que su formación en EU le ayudó mucho.

“El grupo tiene esa felicidad de empezar y estamos muy ilusionados. Feliz de estar aquí, quiero aportar”, añadió.

Jiménez regresa a los lobos

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue anunciado como nuevo jugador del Wolverhampton Wanderers, club de Inglaterra al que regresa luego de salir del Fulham. De esta manera el ariete se mantiene en el balompié de Europa y su retorno al América se prolonga dos torneos.

“Los Wolves han completado el fichaje del legendario delantero Raúl Jiménez, trayendo de vuelta a Molineux a uno de los jugadores más emblemáticos de la historia moderna del club”, dice el equipo en un comunicado.

Raúl Jiménez ya no fue tomado en cuenta por el Fulham de la Premier League, por lo que tuvo que buscar un nuevo equipo y los Wolves fueron los elegidos. Su regreso al Old Gold se da casi tres años después de su salida.

Jiménez firma con los Wolves por dos años, con opción a doce meses de contrato. El delantero de 35 años de edad jugará en la Championship, que es la Segunda División Inglesa, pues el club descendió.

El equipo terminó último en la Temporada 2025-2026 de la máxima categoría británica. En 38 duelos ganó tres partidos, 11 empates y 24 derrotas, para un total de 20 puntos y descendió.