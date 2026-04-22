Efraín Juárez filtra acercamiento entre Pumas y Manchester City por jugadores; ¿quiénes serán?

Los Pumas de la UNAM viven uno de sus mejores momentos de los últimos años en el futbol mexicano y todo gracias a Efraín Juárez, quien le regresó la identidad y potenció a sus jugadores, lo que provocó que el Manchester City esté interesado en algunos elementos auriazules, pero no dio nombres.

Luego del partido ante Juárez, el entrenador mexicano reveló que el gigante de la Premier League preguntó por un par de jugadores de los Pumas. ‘Efra’ destacó que el cuadro inglés se le acercó por elementos del primer equipo y de la cantera.

“Por la relación que tengo con el grupo, trabajé tres años ahí. Es el grupo más grande a nivel de futbol en el mundo. Siempre han sido conocidos. Me enteré que iban a venir. Me preguntaron por un par de jugadores, tanto de fuerzas básicas como de los que están hoy en el primer equipo, que ya están pensando en que se pueden reforzar con sus diez, doce equipos que tienen a nivel mundial”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador de los Pumas explicó que tiene muy buena relación con el grupo que maneja al Manchester City, que tiene a muchos equipos al rededor del mundo. En alguna de estas escuadras podríamos ver a un futbolista del Club Universidad.

“Tienen esa facilidad y claridad. Con un grupo tan grande siempre pasa eso. Los saludaré mañana; seguramente los saludaremos. El jueves veré si hago una cena con ellos. Me preguntarán. Van a ver un par de partidos, no solo de nosotros, sino de la liga mexicana. Vienen a ver partidos, a eso se dedican, son conocidos míos también”, añadió Efraín Juárez.

Efraín Juárez dio más detalles de la visita del Manchester City, asegurando que además de ver a los Pumas, estarán observando a otras escuadras del futbol mexicano.

Pumas es sublíder de la Liga MX

Los Pumas vienen de una gran victoria por 4-2 ante los Bravos de Juárez en Ciudad Universitaria. Con su triunfo el equipo de Efraín Juárez llegó a 33 unidades, a uno del líder Guadalajara, siendo uno de los mejores torneos de los felinos en los torneos cortos.

En el choque ante Juárez no dejó únicamente cosas buenas, pues se lesionó Alan Medina, un mediocampista reconvertido a una una especie de carrilero que se perderá el resto del torneo debido a una fractura del tobillo izquierdo.

“Estamos contigo, Alan. En esta familia nadie camina solo. Hoy mandamos toda nuestra fuerza y energía a Alan Medina. Sabemos de tu garra, de tu profesionalismo y de la resiliencia que te caracteriza; estamos seguros de que volverás más fuerte que nunca a defender estos colores. ¡Mucho ánimo, Alan! Tu equipo y tu afición te esperan", dijo Pumas en un mensaje.

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