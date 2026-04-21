Pumas pierde oficialmente a Keylor Navas y ya prepara su reemplazo en la Liga MX

Keylor Navas en un partido con Pumas en la Liga MX

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México no cuentan con el portero costarricense Keylor Navas para el juego de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que deben de buscar un reemplazo, al menos para el choque ante los Bravos de Juárez en Ciudad Universitaria.

Luego de ver amarilla en el cotejo ante Atlético de San Luis, Navas Gamboa llegó al límite de cartulinas preventivas permitidas y deberá cumplir con un juego de suspensión, por lo que Efraín Juárez debe elegir entre los porteros suplentes.

Keylor Navas, de los Pumas, celebra un gol ante Atlético de San Luis ı Foto: Mexsport

Se dice que el arquero de los felinos ante Bravos será Pablo Lara, arquero de 20 años de edad que ya ha debutado con el primer equipo y parece que ahora tendrá una gran oportunidad al defender de nuevo la cabaña auriazul.

La otra opción de Juárez es Miguel Paul, de 22 años de edad. Ambos han estado en la banca mientras Keylor Navas lidera la defensa de Pumas y se vuelve el hombre clave en el equipo. Bajo su dirección el equipo se encuentra peleando puestos altos de la clasificación general.

Loas Pumas de la UNAM ya se encuentran el la Liguilla del futbol mexicano, pues amarraron su boleto a la siguiente ronda desde hace un par de jornadas. Aunque todavía deben pelear para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Keylor Navas en un partido con Pumas ı Foto: Mexsport

Si el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX terminara hoy, el Club Universidad sería tercero y su premio sería enfrentar al América en los cuartos de final. Las Águilas viene de ganarle al Toluca para acentuares en puestos de Liguilla.

Pumas estaría interesado en un crack exBarcelona

Un rumor sacude con fuerza a los Pumas de la UNAM, pues en últimas horas el nombre de la estrella brasileña Philippe Coutinho suena para reforzar a la plantilla y el entrenador felino Efraín Juárez ya habló sobre este posible fichaje.

En entrevista para Récord, Efraín Juárez comentó que no tiene información sobre este movimiento, asegurando que si hay algo, la directiva no se lo ha comunicado.

“No tengo idea la verdad. Es imposible hablar de nombres cuando faltan dos fechas. Salvo que mi directiva no me haha informado, no tengo idea”, dijo el estratega de los auriazules. La misma fuente asegura que Philippe Coutinho sí fue ofrecido al Club Universidad, aunque la primera respuesta fue negativa, con lo que todo quedaría en un acercamiento del entorno del jugador exBarcelona.

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