Ciclismo

¡VUELVE EL TORITO! Isaac del Toro regresa a la actividad con el UAE Team a un mes del Tour de France

El UAE Team Emirates-XRG anunció la lista de ciclistas que estarán participando en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en Francia

Cartel donde se promueve esta actividad.
Cartel donde se promueve esta actividad. Foto: Especial.
Por:
Diego Chávez Ortiz

Isaac del Toro se recuperó de su lesión que sufrió hace algunos meses en la Vuelta al País Vasco y el UAE Team Emirates-XRG anunció la participación del mexicano en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el cual se va a llevar a cabo en Francia.

El ciclista mexicano estará acompañado de Joao Almeida, Benoit Cosnefroy, Ivo Oliveira, Pavel Sivakov, Pablo Torres y Kevin Vermaerke. Todos ellos buscarán darle la victoria al conjunto de los Emiratos Árabes en suelo francés.

Isaac del Toro tuvo que parar unos cuantos meses por su terrible lesión y poco a poco volverá al ritmo de competencia de cara a su primera aparición en el Tour de France, el certamen más exigente dentro del ciclismo y en el que Isaac del Toro podría partir como favorito si llega en buen momento.

TE RECOMENDAMOS:
Jardine deja al América después de seis títulos
Estuvo tres años

Jardine deja al América después de seis títulos

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Jugadores del Tricolor celebran el gol de Johan Vásquez el fin de semana pasado.
México enfrenta a Serbia

Último examen


Google Reviews