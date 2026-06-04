¡VUELVE EL TORITO! Isaac del Toro regresa a la actividad con el UAE Team a un mes del Tour de France

Isaac del Toro se recuperó de su lesión que sufrió hace algunos meses en la Vuelta al País Vasco y el UAE Team Emirates-XRG anunció la participación del mexicano en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el cual se va a llevar a cabo en Francia.

El ciclista mexicano estará acompañado de Joao Almeida, Benoit Cosnefroy, Ivo Oliveira, Pavel Sivakov, Pablo Torres y Kevin Vermaerke. Todos ellos buscarán darle la victoria al conjunto de los Emiratos Árabes en suelo francés.

Isaac del Toro tuvo que parar unos cuantos meses por su terrible lesión y poco a poco volverá al ritmo de competencia de cara a su primera aparición en el Tour de France, el certamen más exigente dentro del ciclismo y en el que Isaac del Toro podría partir como favorito si llega en buen momento.

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FGR