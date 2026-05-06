¡VOLVIÓ! Isaac del Toro se sube de nuevo a la bicicleta y su regreso está cada vez más cerca (VIDEO)

Isaac del Toro preocupó a toda la afición mexicana durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, pues fue cuando el ciclista bajacaliforniano sufrió una dura lesión después de padecer un severo impacto durante la competencia, por la que ha estado fuera de la actividad en las últimas semanas.

Afortunadamente el regreso de Isaac del Toro cada vez está más cerca. Fue el mismo mexicano quien enseñó que volvió a subirse a la bicicleta para comenzar a prepararse de cara a su siguiente competencia en la temporada. Pronto tendrá una de las pruebas más exigentes de su carrera.

En el video que publicó Isaac del Toro en su cuenta de Instagram, se puede ver que salió a dar una vuelta en Francia junto a su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien es otra de las estrellas del UAE Team Emirates XRG y acompañará al ‘Torito’ en su primera participación en el Tour de France.

¿Cuál podría ser la siguiente competencia de Isaac del Toro?

Isaac del Toro se perdió toda la actividad en abril y parte de mayo, pero se espera que el mexicano pueda volver a participar en una competencia hasta principios de junio, así que falta todavía un mes para ver al ‘Torito’ en acción con el UAE Team Emirates XRG.

De acuerdo con el calendario que tiene el equipo para Isaac del Toro su siguiente participación en la campaña será en el Critérium del Dauphiné, competencia que empieza el domingo 7 de junio del 2026 y termina el domingo 14 del mismo mes.

Este torneo le ayudará a Isaac del Toro a prepararse de cara a su aparición en el Tour de France, la competencia más exigente y emblemática del ciclismo profesional, en la que el atleta mexicano tendrá su primera participación este año.

"Pogacar y Del Toro entrenando" Tadej Pogacar ha sido 'cazado' junto al mexicano Isaac Del Toro reconociendo la etapa 14 del Tour de Francia 2026, en Grand Ballon. 🤩🔥💪👏 pic.twitter.com/1UB6qZNLQw — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 6, 2026

Isaac del Toro y Edgar Cadena son el presente y futuro del ciclismo mexicano

Tras la lesión de Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco, la afición mexicana se preocupó por no tener actividad de mexicanos en el ciclismo, pero durante ese tiempo apareció Edgar Cadena para darle una alegría a México.

Edgar Cadena ganó dos etapas de la Vuelta a Asturias, ambas llegando a la meta en solitario, para meterse en el top 5 de la clasificación general.

Junto con Isaac del Toro, Edgar Cadena ha puesto su nombre como uno de los ciclistas que serán el futuro del deporte mexicano en el plano internacional, además de que su sueño es correr uno de los torneos grandes del ciclismo, como la Vuelta a España, el Giro de Italia o el Tour de France.

DCO