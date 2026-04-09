¡Lamentable! Isaac del Toro es baja oficial de la Vuelta al País Vasco 2026 por una terrible lesión

Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco 2026 luego de sufrir una aparatosa caída en la Etapa 3 y este jueves por la mañana se confirmó que el ciclista mexicano es baja de la competencia debido a una lesión en el muslo derecho. Su equipo, el UAE Team Emirates, informó de la gravedad de la lesión y de la decisión de bajarse de la carrera.

“Por favor, únanse a nosotros para desearle a Isaac una pronta recuperación”, dice el mensaje del equipo en su cuenta de X. Agregaron el diagnóstico del Dr. Adrian Rotunno, el Director Médico: “Desafortunadamente, Isaac del Toro sufrió una caída en la etapa 3 de Itzulia Basque Country y se vio obligado a retirarse”.

We have a medical update on @ISAACDELTOROx1 after his @ehitzulia withdrawal ⤵️



🙏 Please join us in wishing Isaac a speedy recovery. #WeAreUAE



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): “Unfortunately Isaac del Toro suffered a crash on stage 3 of Itzulia Basque Country and was… pic.twitter.com/G1Nis5Nwxs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026

“Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo”, explicó más adelante el desplegado.

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De esta manera Isaac del Toro no correrá más en la Vuelta al País Vasco 2026. El originario de Ensenada, Baja California, se cayó en la tercera etapa, pero se puso de pie y siguió por una par de metros. Al final no pudo seguir y subió al vehículo del UAE Team Emirates XRG para ir al hospital a realizarse estudios.

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MOMENTO DEL ABANDONO DE LA CARRERA EN ITZULIA DE ISAAC DEL TORO, DESPUÉS DE SU CAÍDA, QUEDÓ MUY DOLIDO DE LA PIERNA DERECHA, NO LA PODÍA MOVER. pic.twitter.com/PtcHdvGfNQ — Soy AntiTaurino (@EkBalam83) April 8, 2026

¿Cuándo regresa Isaac del Toro?

En el comunicado el UAE Team Emirates no informó el tiempo de recuperación estimado que se tiene, ni dieron una fecha en donde Isaac del Toro pueda estar de regreso. Después de la Vuelta al País Vasco el mexicano tenía un calendario lleno de acción.

El siguiente compromiso que tiene programado el mexicano es el Amstel Gold Race, una prestigiosa clásica de ciclismo en ruta que se celebra en Países Bajos. Es la primera de las tres Clásicas de las Ardenas, seguida por la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Isaac del Toro, posteriormente, se debería presentar en la Flecha Valona, la segunda de las tres Clásicas de las Ardenas. Esta carrera se realiza durante la primavera europea en Bélgica y ocurre cuatro días antes de Lieja-Bastoña-Lieja, la última competencia de la Trilogía de las Ardenas.

El Torito deberá empezar su recuperación lo más pronto posible y dejar atrás la lesión en la Itzulia para poder llegar a estos compromisos.

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