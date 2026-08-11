La UEFA, AFC y Concacaf ya no confían en FIFA ni en Infantino

Infantino, en una conferencia de la Copa del Mundo en julio pasado.

Las tres confederaciones creen que los recientes planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo supusieron una “pérdida fundamental de la confianza” con las instituciones a las que sirve el organismo rector del futbol mundial.

En una “carta abierta a la familia del futbol”, la UEFA, la Concacaf y la AFC también afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

El Dato: Gianni Infantino trabajó en la UEFA durante 16 años antes de ser elegido presidente de la FIFA, organismo en el que suma una década como su cara principal.

La UEFA dirige el futbol en Europa, mientras que la Concacaf hace lo mismo en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y la AFC rige este deporte en Asia.

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La carta está firmada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin; el de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el de la Concacaf, Victor Montagliani, y tres secretarios generales.

2 presidentes no europeos ha tenido la FIFA en su historia

“El futbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, se lee en la carta abierta. “Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy”.

Infantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa a inversores de capital privado.

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas. Éstas no son las cualidades que el futbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”, continúa el escrito.

La UEFA previamente emitió una amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA pese a que el organismo rector abandonó y se disculpó por su fallido plan.

La federación de futbol de Noruega pidió que el actual directivo dimitiera, mientras que la Asociación Inglesa también retiró su apoyo a la reelección de Gianni Infantino el próximo marzo.

“La fortaleza del futbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora. Por un liderazgo que sirva al futbol, no que busque comandarlo”, redactaron las confederaciones.

El miércoles pasado, la FIFA dijo que se había disculpado por los errores cometidos en torno al plan fallido, pero que el personal directivo “reafirmó su pleno apoyo” a su presidencia en una reunión de crisis en Marruecos.

También se instó a la FIFA a ir más allá de simplemente reconocer que se cometieron fallas en sus decisiones.

“Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el futbol presenció fue un error de juicio. Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio, no sólo un paso en falso procedimental, sino una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir”.

En un comunicado el sábado, la FIFA defendió a Gianni Infantino frente a lo que calificó como un “esfuerzo concertado y continuo” para socavar su liderazgo de la organización.

Ese boletín siguió a un reportaje del periódico británico The Daily Telegraph que planteó preguntas sobre un paquete de salida pagado por la UEFA a una empleada que trabajó con Infantino cuando él era secretario general del organismo rector del futbol europeo.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbo confirmó que se realizó un “pago por salida” a la empleada y dijo que estaba “en línea” con las regulaciones de la época.

El documento │ Tres máximos representantes piden aclarar el tema. ı Foto: Especial

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