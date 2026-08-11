Desde hace 10 años un DT del América no tenía paso perfecto

Después de la salida de André Jardine del América, todo parecía que iba a ser oscuridad y un recambio que le costaría tiempo y dinero al club para poderse adaptar. Sin embargo, tras cinco partidos de Guillermo Almada al frente del conjunto de Coapa, todo es distinto y de nueva cuenta pinta como uno de los favoritos al título, pese a que solamente van tres jornadas de la Liga MX y dos de la Leagues Cup.

Guillermo Almada suma cinco partidos sin conocer la derrota, ya sea en la Liga MX o en la Leagues Cup, por lo que su racha es digna de admirarse, más aún después de que han pasado diez años desde el último entrenador que logró dicha hazaña con los Millonetas.

El Dato: Es la primera en la historia del certamen regional que se disputan partidos en México. De los 58 solamente cuatro encuentros se jugarán en tierras aztecas.

El entrenador uruguayo llegó a Coapa con más dudas que respuestas. Sus antecedentes en el futbol mexicano, con Santos y Pachuca, prometían un equipo sólido, pero salió de ellos con muchos problemas. Igual le ocurrió en Europa, por lo cual no lo colocaban como el más idóneo para tomar las riendas de uno de los equipos históricos en el balompié mexicano.

El más reciente estratega en conseguir cinco partidos al hilo sin perder en su inicio como entrenador del América fue Ricardo La Volpe, quien tomó las riendas del equipo tras la destitución de Nacho Ambriz en la temporada 2016-2017.

18 equipos de cada liga participan en el torneo

Tuvieron que pasar Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz y André Jardine para que otro entrenador lograra hilvanar dicha cantidad de encuentros sin conocer los descalabros. Ahora el América es líder de ambos torneos y, aunque aún no logra su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup, está muy cerca de hacerlo, pues es el líder de la Liga MX en el certamen regional.

“No es fácil empezar un nuevo proyecto, sobre todo con tantas bajas que tuvo el equipo y tantos chicos jóvenes que incorporamos a Primera División, y algunos que recuperamos, como Henry Martín, que venía de una larga lesión. Se los dije recién en el vestuario: el techo futbolístico colectivo e individual todavía está muy lejos. Hay que seguir creciendo, tener los pies sobre la tierra, con humildad, y seguir trabajando para evolucionar en la parte colectiva; eso hace resaltar las individualidades”, dijo el entrenador al término del encuentro ante el Portland Timbers.

El reto de Guillermo Almada al frente de los de Coapa no será sencillo, pues no solamente tiene que intentar borrar el cariño que la gente le tiene a André Jardine, sino que el brasileño dejó una losa de un tricampeonato. Lo que podría ayudar al uruguayo es obtener un torneo internacional, y ése lo tiene en puerta, pues es líder de la Leagues Cup y su boleto a cuartos de final está prácticamente en la bolsa, a falta de un partido ante Austin FC el próximo jueves.

La Leagues Cup sigue su curso, pero los equipos mexicanos, como ya es su costumbre, le ponen poco interés a este campeonato entre la Liga MX y la MLS, por lo que su participación dura casi siempre hasta la fase de grupos, y de inmediato regresan para disputar el torneo local.

En esta edición 2026, ya comenzaron a caer algunos de los favoritos de la Liga MX, pues Chivas, Pumas, Pachuca y Atlas, entre seis clubes más, se despiden del campeonato. Por Estados Unidos, todos siguen en la pelea matemática.