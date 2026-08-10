Ciclista queda parapléjico tras espeluznante accidente y caída en Red Bull Rampage (VIDEO)

Adolf Silva, ciclista español de 28 años de edad, quedó parapléjico luego de sufrir un grave y espeluznante accidente con su bicicleta durante su participación en Red Bull Rampage, una de las competencias más extremas del mundo que se realiza en el desierto de Virgin, en Utah, Estados Unidos.

El desafortunado hecho ocurrió cuando el pedalista intentaba ejecutar una de las maniobras más arriesgadas de su descenso, pero las cosas salieron mal, pues cayó de forma violenta y la vida le cambió para siempre.

🚴‍♂️🚵‍♂️😲🥺 Este foi o acidente brutal que mudou a vida de Adolf Silva. O piloto espanhol sofreu uma queda muito grave durante o Red Bull Rampage, em Utah, nos EUA, ao tentar realizar um duplo backflip. • O forte impacto causou uma grave lesão na medula espinhal que o deixou… pic.twitter.com/jSrTighBEq — Brasil Conservador®️🇧🇷🇺🇸🇮🇱100%SDV (@MachadoDarlon) August 10, 2026

Consecuencias del accidente del ciclista Adolf Silva

El brutal accidente en Red Bull Rampage le provocó una grave lesión en la médula espinal a Adolf Silva, la cual derivó en paraplejia.

Las lesiones que sufrió el originario de Barcelona fueron fractura de vértebras (T2 y T3) con dislocación hasta T6, rotura de esternón y costillas, lo cual trajo como consecuencia pérdida de movilidad y sensibilidad desde el pecho hacia abajo.

Adolf Silva reacciona con entereza a su brutal accidente

A algunos meses de ocurrido este accidente, Adolf Silva ha afrontado su recuperación en silla de ruedas con la misma determinación que tenía antes del hecho.

“Hay que adaptarse a todo, pero sigo haciendo todo lo que hacía antes”, comentó Adolf Silva en entrevista con el podcast Gypsy Tales.

“A veces necesitas un par de amigos para subir unas escaleras, pero para eso están los amigos”, agregó acerca de algunas de las situaciones a las que se enfrenta luego de quedar parapléjico.

Historia de Adolf Silva expone riesgos en deportes extremos

Lo sucedido con el ciclista español Adolf Silva dejó al descubierto los grandes riesgos a los que se exponen las personas que practican deportes extremos, pues la vida les puede cambiar por completo de un momento a otro.

Aquella maniobra modificó la vida del pedalista de 28 años de edad, quien pese a lo ocurrido vive con optimismo y con una mentalidad positiva.

El Red Bull Rampage, evento en el que ocurrió el accidente de Adolf Silva, es parecido al snowboard y al esquí freestyle, en los que los competidores son juzgados por su elección de líneas más abajo el curso, la complejidad de los trucos que utilicen y su capacidad técnica.

EVG