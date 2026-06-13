Joven muere tras ser lanzada sin cuerda durante un salto extremo en Sao Paulo, Brasil | VIDEO

Una joven de 21 años murió este sábado al ser lanzada desde una plataforma de salto sin estar conectada a un equipo de seguridad durante una actividad de puenting en el municipio de Limeira, en el interior del estado de São Paulo, Brasil.

Al citar a la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, medios brasileños reportaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 09:55 horas en un sendero conocido como Ponte do Esqueleto, un lugar frecuentado para realizar deportes extremos.

O Globo identificó a la víctima como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, egresada de las carreras de Educación Física y Gestión Deportiva y residente de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, joven que murió tras ser arrojada. ı Foto: RRSS

¿Qué pasó en São Paulo?

De acuerdo con la prensa brasileña, la joven fue lanzada desde aproximadamente 40 metros de altura sin que estuviera asegurada a la cuerda del equipo.

El incidente quedó registrado en video, en el que se observa a tres personas mientras cargan a la joven, la llevan hasta la plataforma de lanzamiento y, segundos después, la arrojan al vacío.

En la grabación también es posible escuchar los gritos de quienes observaban el lanzamiento, al advertir que la cuerda no estaba colocada. “¡La cuerda!”, “¡Gente, la cuerda!”, expresan algunos testigos.

Aunque personal del Servicio de Emergencias Médicas de Brasil (SAMU) intentó reanimar a la joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a los múltiples traumatismos tras la caída.

Cerca del sitio y con apoyo de un helicóptero fueron ubicados dos hombres relacionados con el incidente, luego de que se internaron en una zona boscosa para, presuntamente, intentar escapar.

Acusan a tres personas de homicidio

En total, fueron detenidas seis personas vinculadas a la organización de la actividad y trasladadas para rendir declaración ante las autoridades. Tres personas fueron detenidas y son acusadas de homicidio doloso; una de ellas es bombero, mientras que las otras dos colaboraron en los preparativos del salto, consignó la revista Veja.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Limeira informó que demandará al gobierno de Brasil, al acusar “negligencia” en la operación Ponte do Esqueleto, de propiedad federal.

“Más allá de las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven, es necesario investigar la responsabilidad por la falta de control de acceso a una zona federal que, desde hace años, presenta riesgos conocidos y continúa sin las medidas de protección necesarias”, señaló el Ayuntamiento.

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cehr