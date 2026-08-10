Avión de Cruz Azul sufre fallas en su traslado a Chicago; ¿cuál es el estado de los futbolistas?

El avión de Cruz Azul presentó fallas en su traslado de Nueva York a Chicago.

El avión de Cruz Azul presentó fallas en su traslado de Nueva York a Chicago, ciudad en la que encarará su tercer y último partido de la primera ronda de la Leagues Cup 2026, un hecho que generó momentos de tensión entre los futbolistas e integrantes del equipo, los cuales se encuentran bien.

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, reveló que la aeronave en la que se trasladaba La Máquina tuvo que dirigirse hacia Minnesota a causa del inconveniente que se presentó, el cual hizo que los jugadores del club se quedaran sin comer, pues no habían probado alimento desde la mañana.

El vuelo de @CruzAzul de New Jersey a Chicago presentó fallas. Tuvieron que ser desviados a Minnesota por seguridad.



El día que estaba destinado a ser de recuperación se vio completamente afectado.



Apenas están llegando a Chicago, no han podido comer desde el desayuno. pic.twitter.com/adFEgUz33y — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 10, 2026

Falla en el avión altera día de recuperación en Cruz Azul

La falla en el avión que trasladaba originalmente a Cruz Azul de Nueva York a Chicago afectó este lunes 10 de agosto, que estaba destinado a ser el día de recuperación del actual campeón de la Liga MX.

Reportes indican que el equipo dirigido por Joel Huiqui permaneció aproximadamente dos horas en Minnesota antes de retomar su camino hacia Chicago.

Este lunes fue el único día en el que no hubo partidos de la Leagues Cup 2026 durante el desarrollo de la primera ronda de la cuarta edición del torneo binacional.

Cruz Azul es uno de los cuatro equipos de la Liga MX es uno de los cuatro equipos de la Liga MX con paso perfecto en lo que va de esta competencia, luego de sus victorias sobre Philadelphia Union (1-0) y New York City FC (2-1).

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul en la Leagues Cup?

El Cruz Azul volverá a las canchas el próximo jueves 13 de agosto, cuando enfrente al Chicago Fire en la tercera y última jornada de la ronda inicial de la Leagues Cup 2026.

El Toyota Park será el estadio que reciba el encuentro entre los de La Noria y The Red Machine, duelo en el que ambos equipos llegan con seis unidades en la bolsa.

Cruz Azul depende de sí mismo para hacerse de un boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup; lo mismo que América, FC Juárez y León, los otros representantes de la Liga MX que ganaron sus primeros dos cotejos en el certamen.

EVG